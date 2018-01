Nice, France

Le marché de noël de Nice se termine ce lundi soir à 21 heures place Masséna. Un marché de noël qui n'a pas accueilli autant de visiteurs que l'an dernier.

Tendance à la baisse

L'an dernier le marché de noël de Nice a accueilli 550 milles visiteurs. Cette année on ne devrait pas dépasser les 520 milles personnes. Pour Rudy Salles, adjoint au maire en charge notamment du tourisme c'est notamment lié à "la météo, le premier week-end a été très pluvieux et nous avons été obligés de fermer le village de noël. C'était un moment important et ça a pénalisé l’activité économique".

Les commerçants perdent de l'argent

Gianni, un commerçant, a perdu 10 % de son chiffre d'affaire par rapport à 2016 mais le bilan n'est pas catastrophique pour lui : "On n'arrive à gagner notre vie mais c'est vrai que j'ai fais une chute importante. Par rapport à d'autres marchés de noël partout en France, celui de Nice se maintient."

Côté sécurité, le bilan est très positif, il n'y a eu aucun problème. La protection civil a réalisé seulement une centaines d'intervention, principalement des petites chutes d'enfants sur la patinoire.

A Cannes le marché de noël se termine dimanche, il faudra attendre ce week-end pour connaitre les premières tendances liées à la fréquentation.