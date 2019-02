La fréquentation touristique de Paris et sa région a battu tous les records en 2018

Paris et l'Ile-de-France ont accueilli 50 millions de visiteurs l'an dernier, un record selon le Comité régional du Tourisme. Seul bémol : un ralentissement en fin d'année à cause des manifestations des gilets jaunes.

Île-de-France, France

"C'est une année exceptionnelle pour l'activité touristique" de Paris et de l'Ile-de-France. Eric Jeunemaitre, président du Comité régional du Tourisme Paris Région a dévoilé ce jeudi un bilan 2018 de tous les records. Jamais la barre des 50 millions de visiteurs n'avait été franchie.

Dans le détail, les arrivées hôtelières (35 millions) ont progressé de 3,6% par rapport à 2017 grâce à un afflux de touristes étrangers : 1,4 million de plus que l'année précédente (+8,7%). Avec 17,5 millions d'arrivées, la clientèle française a légèrement reculé (-1,1%) devenant pour la première fois légèrement minoritaire. Si les Américains restent les plus nombreux à venir visiter la capitale (2,8 millions), les Italiens (+27,5%), les Japonais (+18,5%), et les Espagnols (+16,1%) sont massivement revenus l'année dernière.

Tous les indicateurs sont au vert

Les recettes du tourisme ont logiquement augmenté en 2018, elles représentent 21,5 milliards d'euros contre 19,2 milliards en 2016.

Le taux d'occupation moyen des hôtels retrouve même, avec 76,5%, son niveau d'avant les attentats de 2015. Sauf au mois de décembre, où les manifestations hebdomadaires des gilets jaunes ont entraîné de nombreuses annulations de séjours, diminuant le taux d'occupation des hôtels de 2 points et demi. L'hôtellerie a néanmoins vu son chiffre d'affaires progresser de 7,8% à 14,4%.