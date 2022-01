La fréquentation touristique en baisse de 15% pour les fêtes de fin d'année en Alsace

15% de nuitées touristiques en moins qu'en 2019 en Alsace, cela reste mieux qu'une année 2020 catastrophique à cause de l'annulation des marchés de Noël. Au total, 5,2 millions de nuitées touristiques, français et étrangers confondus, ont été comptabilisées entre le 26 novembre et le 31 décembre 2021.

Pour obtenir ces chiffres, Alsace Destination Tourisme, l'agence touristique de la Collectivité européenne d'Alsace se fonde sur les données techniques de téléphonie mobile de l'opérateur Orange, via le dispositif Flux Vision Tourisme.

Le retour de la clientèle française

L'étude constate une baisse de 4% des nuitées françaises par rapport à l'année 2019, la référence. Une amélioration notable par rapport à l'année 2020, où l'Alsace avait enregistré 33% de touristes en moins.

Les touristes français viennent principalement de Paris (6%), de Moselle (5%), du Nord, du Rhône et des Hauts-de-Seine (4% pour chaque zone).

Les étrangers fuient toujours l'Alsace

La baisse de fréquentation des touristes étrangers reste significative en cette année de retour des marchés de Noël : 23% de nuitées touristiques en moins. C'est mieux qu'en 2020, où une baisse de 50% avait été enregistrée. Les Allemands, les Suisses et les Belges sont les plus représentés. Cette année encore, les touristes asiatiques ont évité l'Alsace.