La fréquentation touristique encore en hausse en Indre-et-Loire cette saison

"L'aura des 500 ans de la Renaissance a rayonné sur l'ensemble du département" dit-on à l'Agence départementale du tourisme. Et cela se vérifie dans les chiffres. + 10% de fréquentation par exemple, en août dernier, à Chinon et à Loches.

Confirmation, cette année aura vraiment été une très bonne année sur le plan touristique en Indre-et-Loire. Dans leur ensemble, nos châteaux voient leurs chiffres de fréquentation augmenter par rapport à ceux de l'an dernier.

Un très bon mois d'août dans la plupart des châteaux tourangeaux

Tous ceux qui voient leur fréquentation partir à la hausse cette année peuvent remercier le mois d'août. C'est lui qui a sauvé leur saison, après un mois de juillet plutôt morose. On relève ainsi + 10% à Chinon et à Loches, + 7% à Villandry. Tendance également à la hausse à Chenonceau. Il y a aussi bien sûr, depuis le début de l'année, ces 20% d'augmentation à Amboise grâce aux festivités liées aux 500 ans de la Renaissance. C'est d'ailleurs cet anniversaire hors normes qui a semble-t-il dopé tous les autres sites touristiques. On compte ainsi + 20% à la Devinière à Seuilly, la maison de Rabelais, personnage lui aussi lié à la Renaissance. Autre événement par ailleurs qui a bien profité au tourisme, celui de l'année Balzac. La demeure de l'écrivain à Saché a enregistré + 15% de fréquentation. A l'inverse, d'autres sites sont en recul de plus de 5%, en l'occurrence le château de Montpoupon et la Forteresse de Montbazon.

Au niveau des 570 gîtes de Touraine par ailleurs, après une baisse en début d'année, les chiffres sont finalement équivalents à ceux de l'an dernier. Là aussi, il semble que ce soit le coup de projecteur donné par les 500 ans de la Renaissance qui ait joué. Enfin, les sites touristiques tourangeaux s'attendent à un bon mois de septembre, un mois qui a généralement du succès chez nous pour faire de la randonnée et profiter de la Loire à vélo (cette dernière a d'ailleurs enregistré +7,5% de passages en juillet dernier).