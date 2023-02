La friche Brico Stock bientôt démolie à Dannemarie-sur-Crète

17 ans. Cela fait depuis l'année 2006 que le site abritant l'ancien magasin de bricolage Brico Stock est à l'abandon sur la commune de Dannemarie-sur-Crète. Elle se situe à l'entrée du village, très visible depuis la D673.

Pour son premier mandat, le maire de Dannemarie-sur-Crète, Sébastien Perrin, a décidé de racheter la friche à hauteur de 300 000 euros, en septembre dernier. Histoire d'enfin s'approprier ce site de 3 hectares et demi (dont 1 ha couvert).

La friche abritant l'ancien magasin Brico Stock sur la commune de Dannemarie-sur-Crète est à l'abandon depuis 2006. Elle sera rasée au printemps 2023.. © Radio France - Lucas Archassal

Démolition du site au printemps 2023

Les premiers travaux de démolition auront lieu au mois d'avril 2023. Le maire Sébastien Perrin souhaite recycler le plus gros de la friche : poutres métalliques, baies vitrées, sols. À la manière d'une "recyclerie", la commune fera appel aux professionnels du bâtiment pour racheter ce qui est encore recyclable sur la friche.

Quelques habitations et des services de proximité vont remplacer les cinq bâtiments constituant la friche Brico Stock, sur la commune de Dannemarie-sur-Crète. © Radio France - Lucas Archassal

Ensuite, à la faveur d'une démarche de démocratie participative, Sébastien Perrin souhaite questionner les habitants de la commune (1553 habitants) sur ce qu'ils veulent voir débarquer sur ce site. "C'est comme s'il s'agissait d'un triangle : les débats auront lieu entre élus, habitants et professionnels", précise le maire de Dannemarie-sur-Crète.

Éco-quartier, services de proximité...

Pour le moment, personne ne peut deviner la date de fin des travaux de ce qui remplacera la friche Brico Stock. "On sait déjà ce que l'on ne veut pas voir sur le site", explique Sébastien Perrin. Pas de quartier en tant que tel. "On aimerait y voir quelques habitations, mais surtout ne pas voir l'émergence d'un quartier en soi. On manque de services sur notre commune. On pourrait penser à une boulangerie, des services de proximité."

D'autres pistes sont à étudier tel que des services à la personne, à la petite enfance, aux personnage âgées. Ou encore l'accueil de nouveaux médecins. "Nous avons eu la chance d'en accueillir déjà deux il n'y a pas longtemps", résume le maire de Dannemarie-sur-Crète, "des médecins qui sont déjà en sur-booking".