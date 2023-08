La friterie Sensas aussi doit faire face à la hausse des prix

Avec ses quatre friteries fixes à Lille, Lens, Carvin et Liévin, et ses 20 friteries mobiles, la friterie Sensas est une institution dans le Nord et le Pas-de-Calais. Mais depuis le dimanche 20 août, Jean-Paul Dambrine, le patron, a dû augmenter le prix de sa barquette de frites, qui passe de 3 euros 50 à 4 euros. "Il y a un an, on payait le gras de bœuf qu'on utilise pour cuire les frites 15 euros les 10 kilos. Maintenant, c'est grimpé à 35 !", s'exclame le patron, avant d'ajouter "mais tout a augmenté, les pommes de terre, les emballages... Tout".

Il y a un an, un kilo de pomme de terre coûtait 1 euro 66. Aujourd'hui, il frôle la barre symbolique des 2 euros.

Alors il n'a pas eu d'autres choix que d'augmenter le prix de la barquette, "sinon on ne fait plus de marge, on n'a plus de quoi payer les employés et les charges. On est obligés de suivre le mouvement".

Les clients toujours au rendez-vous

Mais ces cinquante centimes d'augmentation, ce n'est rien pour Serge, un lensois habitué de la friterie Sensas : "à chaque fois je prends une frite et une boisson, ça me coûte pas très cher, et de toute façon, il faut bien manger quelque part !".

Gérard aussi a ses habitudes à la friterie Sensas, et pour lui, "c'est même moins cher qu'ailleurs, et en plus les frites sont fraiches et bonnes, c'est le principal".

Prochain gros événement pour la friterie Sensas de Jean-Paul Dambrine : la braderie de Lille les 2 et 3 septembre.