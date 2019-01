La fromagerie de Montbéliard perd-elle son âme si elle passe sous le contrôle du dijonnais Philippe Delin ?

Par Christophe Beck, France Bleu Belfort-Montbéliard

Rien ne va plus entre l'agglomération de Montbéliard et les producteurs de lait qui ont choisi de confier les rennes de la fromagerie au dijonnais Philippe Delin. L'agglo, propriétaire des murs de la fromagerie, dénonce une délocalisation et menace de chercher d'autres locataires.