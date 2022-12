La Fromagerie des Aldudes sauvée, le tribunal entérine la reprise par Onetik

Même si l'issue ne faisait plus guère de doute depuis 8 jours, son officialisation emporte les dernières craintes et laisse retomber le soulagement. La Coopérative Laitière du Pays Basque est sauvée. Le tribunal de commerce de Bayonne a entériné aujourd'hui l'offre de reprise de la société Onetik . La fromagerie de Macaye était la seule encore sur les rangs après que la laiterie Agour, basée à Hélette, a finalement jeté l'éponge.

25 emplois sauvés

Onetik avait la faveur des 25 salariés de la Fromagerie des Aldudes qu'elle a promis de conserver. Elle avait également la faveur des 35 producteurs de la coopérative, bien qu'ils ne soient plus payés. L'offre de reprise d'Onetik, d'un montant de 1,5 million d'euros, étant de loin la plus intéressante. La CLPB, en raison notamment de problèmes de malfaçons dans le système de réfrigération de sa fromagerie, se trouvaient en grande difficulté financière. Elle a été placée en redressement judiciaire au début du mois de novembre. Pour autant, son activité ne s'est jamais arrêtée et va se poursuivre dans les prochaines semaines. La direction actuelle et le repreneur devraient présenter la nouvelle organisation en début d'année 2023.