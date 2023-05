La fromagerie Gaugry à Brochon investit dans le bien-être animal

Investir dans le bien être animal, est-ce que ça peut aider à mieux vendre ses fromages ? C'est en tout cas la stratégie de la fromagerie Gaugry basée à Brochon, au sud de Dijon, avec la création d'un nouveau label baptisé "Lait Demain". Le directeur de la fromagerie Gaugry, Grégoire Lincet, est l'invité de la nouvelle éco de ce mercredi 3 mai 2023.

France Bleu Bourgogne - Pour obtenir ce label, vous demandez à vos éleveurs partenaires de suivre des formations en matière de bien-être animal. Ça consiste en quoi ?

Grégoire Lincet - On a décidé de formaliser un peu ces démarches de bien-être animal et de transition pour répondre aux attentes des consommateurs. On a organisé des formations et on est en train d'en organiser d'autres avec nos éleveurs. On souhaiterait que d'ici un an, maximum, 100 % de nos éleveurs soient formés au bien-être animal.

Dans ces formations, on cherche à consolider l'existant, c'est-à-dire faire un audit de ce qu'ils font et des bonnes pratiques, et ensuite de les pousser et de les former pour qu'ils puissent avoir toutes les armes nécessaires et toutes les connaissances nécessaires pour améliorer leurs pratiques et aller encore plus loin.

Ça veut dire quoi, sortir un peu plus les bêtes par exemple ?

Ça veut dire sortir les animaux oui. Dans un troupeau, il y a plusieurs types d'animaux. Des animaux laitiers, il y a les veaux, il y a les taureaux. L'idée c'est de vraiment prendre en compte le bien-être animal pour l'ensemble de ces animaux, donc les sortir. Correctement s'occuper des veaux, ne plus mettre les veaux dans des cases individuelles, les mettre dans des cases par deux, surveiller qu'il ait suffisamment de points d'abreuvement.

On en déduit que parfois ce n'est pas le cas…

Tous les éleveurs se soucient du bien-être de leurs animaux. Un éleveur qui ne se soucie pas du bien-être de son animal, ça n'existe pas, en tout cas en élevage laitier ce n'est pas la norme. La plupart des éleveurs s'en préoccupent. Seulement, il y a aujourd'hui beaucoup plus de connaissances qu'avant dans ce domaine, ce qui nous permet de modifier parfois des pratiques historiques sur des exploitations qui ne sont pas forcément mauvaises mais qui pourraient être améliorées.

C'est un gros investissement pour la fromagerie Gaugry ?

Effectivement, c'est un investissement en temps déjà. On y passe beaucoup de temps, on passe beaucoup de journées dans les fermes aux côtés des éleveurs. On a également recruté des personnes en interne pour nous aider à s'occuper de ce sujet. Nous avons aussi mis de l'argent sur la table pour former les éleveurs et pour se faire accompagner d'un cabinet d'éthologie, donc de gens spécialisés dans les comportements des animaux.

Ce label apparaîtra sur vos produits à terme ?

Le label n'a pas forcément vocation à apparaître sur les produits. Par contre, ça nous permet de mettre un nom à une démarche et d'en parler de manière plus simple.

Les consommateurs sont-ils prêts à payer un petit peu plus cher s'ils sont au courant de ce label ?

Mon intime conviction, c'est que les consommateurs sont prêts à payer le juste prix d'un produit à partir du moment où ils savent ce qu'ils achètent.