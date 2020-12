La fromagerie haut-savoyarde Pochat et fils va fournir cent tonnes d'abondance à McDonald's

McDonald's lance cette semaine un nouveau burger dans ses fast-foods, spécialité montagnarde : viande, jambon et d'une tranche de fromage d'abondance. Pour l'opération, cent tonnes de fromage sont commandées à l'entreprise annécienne Pochat et Fils.

L'opération va durer quelques semaines, en fonction des ventes, dans tous les McDonald's français : à la carte, un burger au fromage d'abondance. Ce type de burger "haut de gamme" est dit Signature par l'enseigne, qui met régulièrement en avant des produits du terroir français depuis quelques années. C'est la fromagerie haut-savoyarde Pochat et Fils qui va fournir les meules d'abondance.

Cent tonnes de fromage fournies en un mois

Le challenge pour McDonald's a été de trouver la quantité de fromage nécessaire pour fournir toutes ses cuisines dans le pays. "Cent tonnes d'abondance, ce n'est pas rien" expose Rémi Rocca, le directeur des achats, qualité et logistique chez McDonald's. Cela demande également de l'anticipation sur les stocks, pour répartir au mieux les quantités de fromage partout en France, au fur et à mesure des ventes prochaines. "Pour le petit clin d'oeil, ça nous est arrivé par exemple avec des burgers au cantal d'avoir des pics de ventes dans le McDo d'Aurillac. Peut-être qu'on aura sur l'abondance des ventes plus importantes en Savoie et en Haute Savoie... à suivre dans les prochaines semaines !" s'amuse-t-il.

15% des volumes de ventes chez Pochat et fils

Une opération qui tombe bien pour la fromagerie Pochat et fils, basée à Annecy, qui fait face aux conséquences de la crise sanitaire sur les fromages AOP. "Le marché de l'abondance est très dynamique, avec une croissance de 3 à 5% de plus chaque année. Mais en 2020 il y a eu un vrai ralentissement" détaille Mathilde Paignant, la directrice marketing, "l'opération représente 15% des volumes des ventes".

Une belle opération commerciale, et aussi une belle façon de mettre en avant l'Abondance AOP et la filière qui est derrière - Mathilde Paignat, directrice marketing de Pochat et fils

La directrice marketing assure que la qualité du fromage vendu est au rendez-vous : "l'abondance fourni à McDonalds est l'abondance que nous fabriquons à partir du lait de vingt-cinq producteurs fermiers en Haute-Savoie, tout le lait a été acheminé dans notre fromagerie de Féternes pour respecter le savoir-faire du cahier des charges AOP".

Ce partenariat avec McDonald's pourrait-il nuire à l'image de la fromagerie haut-savoyarde ? Aucun doute pour Mathilde Paignat, "non, tout cela va dans le bon sens. Et de pouvoir apporter un vrai coup de projecteur sur ce fromage à l'échelle nationale va vraiment dans le bon sens pour nous".