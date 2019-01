La fronde des magistrats ajacciens

Corse, France

Deux syndicats de magistrats appellent à boycotter les audiences de rentrée solennelle des tribunaux. Il s'agit d'un mouvement national dont l'objectif est de protester contre le projet de réforme de la justice.

L'inquiétude des magistrats

Pour la Garde des sceaux Nicole Belloubet il s'agit de rendre la justice plus rapide, plus efficace, et plus moderne. Il ne s'agit pas, dit la ministre, d'une loi d'économies, mais de transformation de la justice. Elle prévoit notamment de _dématérialiser certains actes de procédur_e.

La fracture numérique

Les opposants s'inquiètent de la fracture numérique que cette réforme pourrait provoquer : 10 millions de Français n'ont toujours pas accès à internet. Les avocats et les magistrats craignent également une possible déjudiciarisation.

Bouder les audiences

En Corse, l'audience de rentrée du tribunal de grande instance de Bastia a eu lieu vendredi dernier et a été boudée par quelques magistrats. Mais à Ajaccio , la quasi-totalité d'entre eux ne devraient pas être présente ce mercredi, selon le délégué régional de l'USM - l'union syndicale des magistrats.

Ce genre d'actions est très très rare, indique Jean Leandri, porte-parole de l'intersyndicale. Mais il s'agit, dit-il, un acte fort de protestation qui intervient lors d'une audience solennelle a laquelle sont présents des hauts fonctionnaires, des parlementaires, ainsi que les autorités civiles et religieuses du département.

Un signe fort

Selon Jean Leandri, c'est donc un signe fort qui symbolise le mécontentement de l'ensemble des magistrats. Il y a, selon lui, nombre de réformes qui ont engagées depuis longtemps sans concertation avec les professionnels . Cette réforme va éloigner la justice du citoyen et la rendra plus coûteuse, poursuit Jean Leandri, et les juges seront même dessaisis de certains contentieux au profit de commissions nationales.

Jean Leandri, porte-parole de l'intersyndicale des magistrats Copier

Pour que l'audience puisse quand même se tenir ce mercredi à Ajaccio, deux magistrats seront néanmoins réquisitionnés.