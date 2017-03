La fronde du maire et des commerçants contre l'implantation de la chaine de boulangerie Louise

La boulangerie Louise va s'installer sur un carrefour à l'entrée de la ville, sur plus de 300m2 avec parking, les commerçants craignent que les clients ne viennent plus au centre ville. Ils montent au créneau aidés par le maire.

Rejeté en commission départementale d'aménagement commercial, le projet d'implantation de la chaine de boulangerie nordiste Louise au Quesnoy vient d'être validé par la commission nationale. Il s'agit d'un établissement de plus de 300m2 à côté du magasin Trafic, avec un grand parking, à l'entrée de la ville sur une départementale où passent 17 000 véhicules par jour, de quoi inquiéter les commerçants du centre ville qui crient à la concurrence déloyale.

Tous les commerces menacés pas que les boulangeries, selon l'union des boutiques quercitaines

Ils ont tous ou presque affiché en vitrine une pancarte "non à Louise", et ils vont bientôt déployer des calicots avec le même message aux entrées de ville. Pour eux, les clients ne feront plus l'effort d'aller au centre ville, et pour les 3 boulangers artisanaux, impossible de concurrencer cette boulangerie semi industrielle qui fait des offres alléchantes, 3 produits achetés le 4° offert. Une soixantaine d'emplois pourraient être menacés sur la ville et les alentours dans les boulangeries selon le calcul des opposants qui en plus pensent à tous les autres commerces, car les boulangeries sont "_des moteurs du commerce" p_our Alexis Catteau, le président des boutiques quercitaines, "ça attire des clients chez les bouchers, les fleuristes, on aura moins de monde dans nos boutiques" assure le responsable d'un magasin de fêtes.

Le maire du Quesnoy vient d'envoyer une lettre au groupe Menissez, propriétaire nordiste (de Feignies près de Maubeuge) des boulangeries Louise pour lui demander de retirer son projet, si ce n'est pas le cas Marie Sophie Lesne envisage déjà de saisir le tribunal administratif. En attendant, elle invite tous les commerçants à se retrouver lundi à 19h en mairie pour une réunion de mobilisation.

La direction de Louise n'a pas répondu à nos sollicitations.