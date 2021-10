La fusion du RSI vers le régime général nécessite encore des améliorations en Normandie

La fusion a pris fin en 2020, l'heure est aux premiers bilans. Même s'ils sont plutôt positifs, il reste plusieurs points à améliorer. Un accompagnement plus poussé des indépendants devrait être mis en place dans les prochains mois.

Le régime général souhaite mettre en place un accompagnement et une plus forte communication auprès des professions indépendantes. (Illustration)

Désormais tous les salariés indépendants, les professions libérales, les commerçants ou encore les artisans sont soumis au régime général. Ce régime couvre les retraites, la santé, des aides ou encore la branche familiale. Cela a officiellement pris effet en 2020, l'heure est donc aux premiers bilans pour l'Urssaf.

"Les travailleurs indépendants représentent 7 % des fichiers de soin de l'assurance-maladie, mais seulement 4 % des frais médicaux", raconte Vincent Lechevalier, le directeur régional du recouvrement des travailleurs. Ainsi certains indépendants ne profiteraient pas des services proposés par le régime général. "Il y a un écart qui faut que l'on creuse, on le devine, les travailleurs indépendants sont très concentrés sur leur activité au quotidien", complète-t-il. Il souhaite donc renforcer la communication auprès des indépendants.

"C'est à nous de trouver les clés pour leur permettre d'accéder à leurs droits", Vincent Lechevalier, le directeur régional du recouvrement des travailleurs Copier

"Dans un premier temps, les travailleurs indépendants ont peut-être été un peu perdus, car ils connaissaient bien leur guichet RSI", commente Vincent Lechevalier. Pour les aider face à des habitudes qui ont été bousculées, certains réfléchissent à mettre en place des guichets uniques qui rassembleraient les différentes entités du régime général.

Même si des adaptations restent nécessaires,le bilan est plutôt positif pour Dominique Clément, le directeur préfigurateur de l'Urssaf : "Il faut que nos organisations se simplifient et se rationalisent." Une évolution nécessaire face aux carrières de plus en plus changeantes. "Face à un parcours atypique, il faut un guichet presque unique entre les différentes branches du régime général", affirme-t-il.

Une fusion nécessaire pour Dominique Clément, le directeur préfigurateur de l'Urssaf Copier

Mise en place d'une plateforme "HELP"

Pour aider les indépendants, le régime général va mettre en place la plateforme "HELP" comprenez harmonisez les échanges entre les partenaires. L'objectif serait de faire remplir un questionnaire aux indépendants et en fonction de leurs réponses pouvoir leur proposer des réponses adaptées.

"Il y a dix questions dedans, deux qui concernent les recouvrements, quatre qui concernent la maladie et quatre qui concernent la branche famille", explique Vincent Lechevallier. "A partir des réponses données, on informe les partenaires et tout de suite, ils s'affairent autour de l'individu pour lui apporter des réponses", continue-t-il. L'idée est de leur faire bénéficier d'aides auxquelles ils ont le droit, mais qu'ils ne connaissent pas forcément. Les textes sont en train d'être signés, le processus devrait entrer en vigueur d'ici à la fin de l'année.