La future plateforme logistique de Carrefour construite le long du périphérique de Caen

"La plateforme logistique devrait être livrée au cours de l'année 2024. Elle remplacera la plateforme existante de Carpiquet et permettra au groupe d'avoir accès à un site logistique plus grand, d'une surface totale de 76 000 m2, qui répond aux besoins de Carrefour" explique l'enseigne dans un communiqué.

Le site de Carpiquet est en effet devenu trop petit et obsolète pour Carrefour qui a racheté un terrain de 30 hectares, à cheval sur les communes de Cormelles-le-Royal et Mondeville. Le site appartenait auparavant à Stellantis (ex-PSA) qui a choisi il y a quelques années de se séparer d'une partie de son patrimoine foncier. En 2017, le terrain a été racheté par la Communauté urbaine avant d'être transformé par l'Etablissement public foncier de Normandie - qui a fait détruire plusieurs bâtiments - puis revendu au groupe Carrefour Supply Chain qui bénéficie là d'un terrain idéalement placé.

Le centre logistique ouvrira en 2024 © Radio France - Philippe Thomas

600 emplois sur place

Le site va employer 600 personnes (transférées pour la plupart du site de Carpiquet) et voir passer 460 camions par jour. "Cette nouvelle plateforme permettra une réduction des émissions de gaz à effet de serre de près de 568 tonnes par an par rapport au site actuel. Elle respectera les normes environnementales RE 2000 et sera certifié HQE. Son toit accueillera des panneaux solaires photovoltaïques qui fourniront 80 % des besoins en électricité du site (hors froid)" précise le groupe Carrefour qui rajoute que "cette nouvelle plateforme logistique apportera aux collaborateurs du site de meilleures conditions de travail via quelques innovations technologiques."

La plateforme logistique va ouvrir en 2024. En attendant, les automobilistes qui empruntent cette route au quotidien, vont pouvoir suivre l'avancée des travaux.