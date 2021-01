La future Renault 5 électrique sera fabriquée à Douai

La confirmation de son retour prochain sur les routes avait déjà suscité beaucoup de commentaires : la R5 nouvelle génération, et électrique, sera produite à Douai. Le patron de Renault l'annonce ce lundi soir.

La mythique R5, revisitée et en version électrique, sera assemblée à l'usine Renault de Douai

La réponse de Jean-Dominique Senard, PDG de Renault, lors dans son interview à BFM Business, ce lundi soir, ne laisse aucune place au doute : ce sera Douai. La future R5, revisitée et électrique, sera produite à l'usine de Douai.

Faire de la région du Nord le pôle européen le plus important des véhicules électriques

L'annonce de la renaissance de la mythique petite voiture, star des années 70 et 80, a déjà fait beaucoup réagir. Dans le Nord, l'annonce du choix de Douai ne manquera pas de rassurer les 3000 salariés de l'usine douaisienne. "Ces usines, il faut les remplir comme des œufs", explique Jean-Dominique Senard, "nous avons l'intention de produire 400 000 véhicules électriques, et de faire de la région du Nord le pôle européen le plus important des véhicules électriques".