La galère des artisans de la Somme confrontés à la guerre en Ukraine

La situation est de plus en plus inquiétante pour les artisans de la Somme. Comme la plupart de la population, ils sont confrontés aux nombreuses conséquences de la guerre en Ukraine. Selon une enquête menée du 18 mars au 14 avril 2022 par la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts de France, sur les 90% artisans a avoir répondu à un questionnaire, plus de 9 sur 10 sont durement touchés par la hausse des carburants et des matières premières.

Une situation que connait trop bien Christophe Podigue. Ce professionnel, co-gérant de la brasserie artisanale Picardennes à Corbie, l'observe sur sa principale matière première, l'orge. "Le malt d'orge est la principale céréale pour élaborer la bière. Avant le covid, le prix était d'environ 175 euros la tonne, le mois dernier, il est passé à 460 euros la tonne", assure le brasseur qui exerce à Corbie depuis 2011.

On est impacté sur l'ensemble de nos postes d'achat

Et la liste des hausses est longue pour le professionnel puisqu'en plus de l'orge, il doit faire face à la hausse des produits de nettoyage, des bouteilles de verre, des bouchons, les capsules en métal augmentent également tout comme le carton pour mettre les bouteilles ou encore sa consommation. "On est impacté sur l'ensemble de nos postes d'achat" précise encore Christophe Podigue. Il faut ajouter à cela ajouter les retards des livraisons de matières premières. Tout cela représente au total une hausse de 5% de ses charges. Alors le brasseur tente de trouver des solution. "On tente de regrouper les livraisons pour minimiser le kilométrage", ajoute-t-il. Mais pas le choix, Christophe Podigue a dû augmenter légèrement, + 3 centimes pour une bouteille de 33 centilitres.

Pour l'instant, l'entreprise produit et fonctionne bien, mais il reste inquiet pour la suite. "On a pratiquement pas de leviers d'action. Malheureusement, on était revenu sur un niveau d'activité identique à l'avant covid. Si la hausse des prix continue, il va falloir répercuter encore sur les prix de vente mais après ce sont peut-être nos volumes qui vont chuter." Pour éviter cela, le brasseur en appel a un coup de pouce de l'état comme pendant le covid et à la solidarité des professionnels et fournisseurs.

La Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France au chevet des artisans

La Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France assurent se rendre régulièrement auprès des quelques 1900 artisans de la Somme. Une diagnostic leur est également proposé afin de voir à terme de quelle façon ils peuvent diminuer les coûts. Mais cette crise actuelle pourrait bien avoir un aspect positif à plus long terme : faire effectuer un virage écologique et à terme économiser assure Isabelle Wu, la secrétaire adjointe de la CMA. "Pour limiter ces coûts en énergie et carburant, on leur propose de faire un diagnostic et suite à cela, on peut trouver des solutions à mettre en œuvre par l'artisan. Cela demande bien entendu un petit effort financier mais il s'y retrouvera vite. Cela peut-être la mise en place des ampoules à led, des fours moins consommateurs d'énergie. Ils seront ainsi plus à même de faire face à une possible nouvelle crise."