La galère des nouveaux étudiants pour trouver un logement à Strasbourg

Ce n'est pas nouveau, mais ça ne s'arrange pas : selon le magazine l'Etudiant, Strasbourg est à la 11e place, derrière Paris, en ce qui concerne la "tension locative" pour les étudiants. Il y a en moyenne plus de deux demandes pour un même logement. Tout cela dans un contexte de hausse des loyers. "On a dépassé le seuil symbolique des 500 euros pour un logement, c'est à dire 40% du budget d'un étudiant" explique Romuald, le président sortant de l'Afges, l'association étudiante. "C'est vrai que c'est tendu" explique de son côté Nicolas Gsell, le directeur de la vie étudiante au Crous : "Strasbourg est une ville attractive où l'offre n'a pas suivi l'explosion du nombre d'étudiants."

Il suffit de se rendre sur Facebook pour s'en rendre compte, il y a des dizaines de messages postés chaque jour sur les différents groupes, par des étudiants ou des parents d'étudiants. Florent est originaire de Metz, il a cherché un appartement pour son fils pendant six semaines : "On a laissé des messages sur tous les supports, dans plusieurs agences. Le plus souvent avec des réponses négatives, voire pas de réponse du tout." Finalement Florent a trouvé via un bailleur privé sur Leboncoin : un 19 mètres carrés pour 640 euros par mois.

"Il faut mieux encadrer les pratiques des Airbnb"

Face à cette situation de pénurie et aux prix pratiqués, l'Afges milite pour plusieurs solutions. "Il faut un encadrement des loyers en fonction du bassin de vie, les pratiques de Airbnb doivent également être mieux encadrées, il faut aussi améliorer le revenu des étudiants et des étudiantes : les bourses et les APL" ajoute Romuald. "Le barème des bourses a été revu et a permis de faire entrer dans le système de nouveaux étudiants" modère Nicolas Gsell, du Crous. Le Crous qui propose d'ailleurs cette année 4.500 logements sur Strasbourg, car les travaux des nouveaux bâtiments sur le campus sont en train de se terminer.

Le Crous ajoute qu'il y a souvent de nombreuses places qui se libèrent en septembre, car beaucoup d'étudiants se désistent : "La priorité reste aux boursiers bien sûr, mais s'il nous reste des logements, ils peuvent être ouverts aux autres publics".