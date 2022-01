La galère des salons de coiffure alsaciens qui peinent à recruter

On connaissait la galère des métiers de service pour trouver de nouveaux bras. Le monde de la coiffure n'y échappe pas, notamment chez nous en Alsace.

Ce manque de bras, Mickaël le ressent. Il est coiffeur depuis 10 ans à Koehler Coiffeur, place d'Austerlitz à Strasbourg. Depuis le début de la crise covid, il a perdu au total six de ses collègues dans les 5 salons que compte son employeur. "Ils ont décidé de changer de vie professionnelle. Depuis la crise, je pense que les gens ont moins envie de travailler, les gens ne veulent plus travailler le week-end par exemple". Le trentenaire reconnaît également les conditions difficiles de son travail. "C'est vrai que ce n'est pas évident. On est tout le temps debout, on travaille le samedi et puis il y a le salaire. En principe, on gagne le smic, voire un peu plus".

Il y a dix ans j'avais 200 à 300 candidatures

Une pénibilité qui s'ajoute à un relationnel qui se dégrade. "Depuis le covid, les gens sont plus impatients, pas toujours sympas, heureusement que nos fidèles eux restent super", ajoute Mickaël.

Aujourd'hui, son salon recherche encore une recrue. Une pénibilité et une difficulté de recruter que déplore aussi Yannick Kraemer, le gérant de 25 salons de coiffure en Alsace. "Il y a dix ans, j'avais sur le bureau 200 à 300 candidatures par an pour un apprentissage. Maintenant, si j'en ai une dizaine je suis content. Il me manque une vingtaine de personnes dans l'ensemble de mes salons. Certains de mes partenaires se posent la question de vendre!", assure le professionnel.

Parier sur la formation

Pour attirer les jeunes recrues, beaucoup de professionnels du secteur parient sur la formation. Il faut dire qu'à la sortie d'école, les jeunes n'ont pas encore le niveau. "Je pense que le problème c'est le manque de formation. Il savent couper mais c'est souvent imprécis. Il y a un problème de technique. Donc mon entreprise les réforme pendant 6 mois à 1 an. Après on les garde ou on ne les garde pas. Cela dépend de la motivation du jeune", précise encore Mickaël. Les salons bénéficient désormais d'aides financières pour recruter plus d'apprentis.