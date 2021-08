La galère du pass sanitaire dans les salles de sport nordistes

La semaine de rodage se poursuit pour le pass sanitaire élargi. Dans les salles de sport, il est désormais obligatoire dès le premier client, et non plus à partir de 50 personnes comme c'était le cas depuis le 21 juillet. Il faut donc s'organiser et prévenir les adhérents. Pas toujours évident.

Dans sa petite salle à Lille, Kevin, le responsable doit complètement changer son organisation avec le contrôle obligatoire du pass sanitaire. Jusqu'à présent, il avait baissé sa jouge.à 50 personnes mais il ne peut plus. Habituellement, son club de sport est ouvert de 6h à 23h en continu, avec des entrées en autonomie tôt le matin et tard le soir.

Mais ce fonctionnement est désormais impossible avec le contrôle du pass sanitaire, il faut toujours quelqu'un à l'accueil. "On va réduire les horaires d'ouverture, passer à 7h-22h, et on recrute deux nouvelles personnes pour renforcer les effectifs, et faire en sorte qu'on soit un maximum présent", explique-t-il.

D'autres salles choisissent une autre organisation. Il y a celles qui utilisent une borne automatique qui permet de scanner le pass sanitaire avant de donner l'accès à la salle. A la salle Océa à Villeneuve d'Ascq, le pass est demandé depuis le 21 juillet, et ici l'information est entrée dans le fichier des adhérents. "Il le présente une fois, et ensuite c'est dans leur fiche, et ils peuvent entrer sans le présenter à nouveau", explique Maxence de Witt, le co-gérant de la salle.

Une perte de fréquentation

Après plus deux semaines d'expérimentation, il observe nettement des premiers effets liés au pass sanitaire, et notamment une baisse de fréquentation. "On sait que la première quinzaine d'août ce n'est pas la plus grosse période mais là on bat des records de non-fréquentation. D'habitude on a au moins dix personnes en même temps, là il n'y en a qu'une", résume-t-il.

ECOUTEZ - Le reportage de France Bleu Nord dans des salles de la métropole lilloise Copier

Il ne voit quasiment que des clients vaccinés. Certains ont entamé leur cycle vaccinal dans le but de pouvoir venir à la salle, mais de nombreux autres ont résilié. "On doit encore être à deux ou trois résiliations par jour, ça fait beaucoup, surtout qu'elles s'ajoutent à celles liées au premier confinement", poursuit Maxence.

On tient grâce aux aides, mais le jour où ça va s'arrêter, il y a un intérêt à ce que les clients reviennent, car sinon ça va être compliqué - Maxence de Witt

Il espère que la rentrée de septembre apportera son lot de nouveaux adhérents, mais c'est difficile de garder le moral.

Des clients agressifs

D'autres propriétaires de clubs sont aussi confrontés à des clients agressifs et malveillants. C'est le cas pour Martine Bossaert, gérante d'une salle à Coquelles, et représentante d'un collectif de la profession. Elle aussi avait baissé sa jauge à 50 clients pour éviter le contrôle du pass sanitaire mais elle ne peut désormais plus faire autrement. "C'est compliqué pour tout le monde", explique-t-elle.

ECOUTEZ - "On reçoit des menaces de boycott" Martine Bossaert, gérante d'une salle à Coquelles Copier

"On reçoit des menaces de boycott, on se fait traiter de collabo, on a des mauvais commentaires sur Facebook, on a des conflits à gérer, on a l'impression que les gens se vengent sur nous", insiste Martine Bossaert, désabusé. "Et puis c'est encore un coup dur, on a des résiliations et aucune aide n'est prévue". Fin juillet, le ministre de l'économie Bruno Lemaire avait assuré que le gouvernement aiderait les entreprises pénalisées par la mise en place du pass sanitaire.