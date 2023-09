La galerie fantôme du centre commercial de Roques-sur-Garonne

Les plus anciens se souviennent de l'immense Virgin Megastore qui a fait la belle époque de la galerie commerciale à Roques-sur-Garonne au sud de Toulouse. Aujourd'hui les habitués s'étonnent et s'attristent de voir de très nombreuses boutiques vides.

ⓘ Publicité

"Il faudrait revenir à quelque chose de plus convivial"

Certes, le centre commercial a du bon, explique Brigitte, habitante d'une petite commune. Elle ne peut rien faire sans sa voiture : "je n'ai pas de commerces, à part le boucher, on n'a même pas un boulanger, on n'a rien, il faut bien aller quelque part."

Fred, vendeur dans une grande enseigne jaune et bleue voisine, y trouve aussi son compte : "c'est pratique car il y a tout et que les gens veulent tout vite, j'y vais parce que c'est pratique".

Mais Nadine, même si le week-end dernier, elle a emmené son petit-fils dans la galerie en raison du choix important de restaurants, a la nostalgie des petits commerces : "je pense qu'il faudrait revenir à quelque chose de plus convivial, plus simple, où on n'a pas besoin de prendre sa voiture pour aller faire les courses."

"J'ai remarqué que de plus en plus de boutiques sont fermées"

Comme beaucoup d'autres clients Nadine se désole de l'aspect fantôme de la galerie commerciale. De très nombreuses vitrines sont retapissées de papier coloré pour cacher les boutiques ayant définitivement tiré le rideau : "J*'ai remarqué que de plus en plus de boutiques sont fermées. Il y a moins de clients, moins de vente, donc des magasins qui ferment*."

Brigitte se dit "surprise de constater toutes ces fermetures, essentiellement des boutiques de vêtements". Et elle se questionne : "Sans ces boutiques, la galerie va peut-être intéresser moins de monde". Fred commente également : "je pense que c'est internet qui a fait beaucoup de mal". Nadine enfonce le clou : "ça n'a plus de sens de conserver des zones comme celles-ci, on n'est plus dans les Trente Glorieuses, depuis l'inflation, depuis les gilets jaunes on a passé un cap."

Mi-septembre, le gouvernement a annoncé sa volonté de réinventer les zones commerciales de l'hexagone, pour les verdir et y faire du logement.