La galette des rois artisanale : le prix des bonnes choses

Cette année plus que jamais si vous achetez une galette des rois, il faudra savourer chaque bouchée.

La flambée des prix de l'énergie, du beurre, du sucre, de la farine, mais aussi des œufs fait grimper l'addition.

Neuf français sur dix assurent manger de la galette lors de l’Épiphanie du 6 janvier et pendant tout le mois, et la moitié se fournit en boulangerie, mais là cette année avec les prix pratiqués les galettes risquent d'avoir un petit goût amer.

Les boulangers-pâtissiers ont augmenté leurs tarifs de 3 à 5%.

ⓘ Publicité

Des factures de 6.000 euros d'électricité par mois

Dans la Vienne, à St Maurice-la-Clouère, Stéphane Fournier n'a pas eu le choix. Le maitre-artisan de la Galmoisine (qui participe ce mercredi à la finale régionale) : "Au niveau des hausses de matières premières et de l'énergie, on n'a pas trop le choix de répercuter, mais si on ne répercute pas tout, on rogne sur notre marge, de faire des galettes c'est vraiment énergivore mais si on essaie d'avoir du matériel sophistiqué qui essaie de consommer de moins en moins." Stéphane Fournier reconnait que ce mois de janvier est hyper important pour son commerce, "on n' a pas intérêt à se rater", il faut renflouer les caisses, car dernièrement il y a des factures de 6.000 euros d'électricité par mois qui n'étaient pas prévues. L'artisan de la Vienne qui reconnait s'être posé les questions sur son avenir professionnel il y a quelques temps, et qui pense à certains de ses collègues qui vont être contraints à mettre la clé sous la porte faute d'être rentables. Sa motivation reste l'amour de son métier et aussi les petits challenges comme ce prix déjà remporté lui pour galette frangipane (noisettes et amandes) et la couronne briochée pour son apprentis Tristan Champeaux au niveau départemental.

Le gouvernement a mis la pression sur les énergéticiens pour aider les petites entreprises qui voient leur facture d'énergie flamber, notamment des boulangers qui crient à la "catastrophe" et appellent à manifester le 23 janvier à Paris.

Côté impôts, les 33.000 boulangers de France pourront "demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales" pour soulager leur trésorerie, a annoncé sur la Première ministre Elisabeth Borne.