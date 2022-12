La galette des rois elle aussi touchée par l'inflation dans la Somme

Chez Stéphanie et Eddy Marcourt, installés à Ailly-sur-Somme au nord-ouest d'Amiens, les comptes sont clairs : pour fabriquer des galettes des rois cette année, ça coûte beaucoup plus cher. "Le beurre a doublé comme toutes les matières premières, les oeufs aussi, les fèves", raconte Stéphanie Marcourt, qui décrit également une hausse des prix de l'énergie un peu contenue grâce à un contrat négocié à l'avance. Conséquence, le prix d'une part de galette, qui n'a pas augmenté dans cette boulangerie depuis plusieurs années, va passer en 2023 de 2 euros à 2,50 euros.

Une part de galette qui devrait être vendue à 4 euros pour être rentable

Mais cette hausse serait plus importante si le couple voulait totalement rentrer dans ses frais : "On ne peut pas suivre les augmentations, sinon on perdrait nos clients." La part devrait en effet être vendue à 4 euros. L'an dernier, près de 500 galettes des rois ont été vendues dans cet établissement. Les quelques clients que nous avons interrogés, des habitués, semble vouloir continuer d'en acheter malgré la hausse, notamment pour soutenir leur commerce de proximité.

Quelques kilomètres plus loin, dans une boulangerie du quartier Montières à Amiens, on a fait le choix de ne pas augmenter les prix malgré toutes ces augmentations : "On l'a fait pour nos clients, car sinon ils n'achèteront pas de galettes. Mais oui, tout a augmenté de 40 à 50% !" assume le patron, qui parle de "marges réduites au maximum".