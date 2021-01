La galette des rois portée disparue dans les entreprises sarthoises

Télé-travail et restrictions sanitaires obligent, le rituel de la galette des rois entre collègues est devenu rare en janvier 2021 dans les entreprises sarthoises. Et la convivialité au bureau ou dans l'atelier en prend un sacré coup.

D'après une étude privée réalisée en 2020, c'est un rituel pratiqué dans 70 % des entreprises en France. Mais cette année, à cause de la situation sanitaire, pas facile de se mettre une galette des rois sous la dent entre collègues. Il suffit d'aller faire un tour dans le quartier Novaxis, gare sud au Mans, pour en avoir confirmation.

Avec ses collègues du Crédit Agricole, Isabelle a généralement l'habitude d'enchaîner les galettes au bureau "tout le mois de janvier". Mais cette année avec de nombreux salariés en télé-travail, "on fait comme on peut en fonction des gens présents. Il y a eu quelques moments où des gens ont apporté une galette, mais c'est plus difficile, malheureusement, ça manque !" Au MMA, où traditionnellement les chefs de services régalent les équipes pour l'épiphanie, là aussi, c'est un peu le régime sec regrette Alain : "Il n'y a rien eu... Alors pour ma ligne, c'est pas plus mal ! Mais c'est un moment convivial qui a disparu, comme beaucoup d'autres."

Aucune commande de galettes grands formats

De la même manière, les grandes cérémonies épiphaniques offertes par l'entreprise afin de réunir tout le personnel dans un esprit de cohésion et de partage sont presque toutes annulées à cause des restrictions sanitaires. "Depuis une dizaine d'années, on fait tous les ans plusieurs galettes d'entreprises de grande taille pour 40, 50 ou 60 personnes mais cette année, je n'ai aucune commande, confirme Hubert Tollet, boulanger à Sargé-les-le Mans. Par contre, j'ai des fois deux-trois galettes de 6-8 personnes qui partent par-ci par-là pour faire quelque chose en petits comités."

A Sablé, Bel distribue plus de 600 galettes à ses collaborateurs

Toutefois, pour préserver la tradition, certaines entreprises ont imaginé de nouvelles formules. C'est le cas de l'usine Bel à Sablé, où la direction et le comité d'entreprise ont commandé 620 galettes de six personnes chez un artisan local, afin de les distribuer à chacun des salariés : "La cohésion d'équipe, la motivation, les actions de reconnaissance, c'est important, donc on a essayé de trouver d'autres moyens de maintenir cette proximité, ce lien entre les salariés", souligne le directeur du site, Vincent Gauteron. La distribution se déroule toute la semaine dans l'entreprise, où chaque salarié vient retirer individuellement sa galette, qu'il dégustera chez lui, en famille.