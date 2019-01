La galette des rois, une bataille commerciale à tous les prix dans l'Yonne

C'est une période cruciale pour les boulangers, après les fêtes, il ne faut pas rater sa saison de la galette. Elle commence parfois pendant les fêtes et dure tout le mois de janvier, après il sera trop tard. Et ça Mickael Perrichon, artisan-boulanger à Sens, en a parfaitement conscience : "cela représente _entre 1.000 et 1.200 galettes sur la saison_. Vous calculez, environ mille galettes en moyenne à 13 ou 15 euros, le calcul est rapide." Soit environ 15.000 euros de chiffre d'affaire supplémentaire en un mois.

Cuite depuis trois semaines ou cuite le matin, ce n'est pas la même chose - Mickael Perrichon, boulanger à Sens

Et cet artisan-boulanger sait pourquoi les clients viennent chez lui : "le goût, la quantité de la garniture, l'aspect extérieur et puis la fraîcheur. Si en grande surface vous avez une galette qui est cuite depuis trois semaines, emballée en bout de gondole et que vous prenez une galette chez votre boulanger qui est cuite du matin, ce n'est pas la même chose."

Galettes des rois chez un discounter, prix minimum constaté dans l'Yonne © Radio France - Renaud Candelier

Des galettes surgelées vendues chez des boulangers

Mais chez les boulangers, la bataille n'est pas toujours équitable. Certains s'affichent artisans et vendent à prix fort du surgelé (galette entière à cuire ou galette en kit à assembler) confirme Mickael Perrichon : "oui ça se fait, pour différentes raisons je pense. Tout le monde le sait. Mais oui, ça se fait."

Entre deux et quatre euros la galette dans le hard-discount

Autre concurrence, les boulangeries industrielles où des galettes pour six personnes valent entre neuf et onze euros, viennent d'être cuites et s'affichent avec des personnages qui plaisent aux enfants. Côté supermarché, on en trouve entre cinq et neuf euros.

La moins chère, nous l'avons trouvée chez un discounter, une galette quatre à six parts à 1,99 euros avec quand même 5% d'amandes dedans. Et aussi une date limite de consommation au 21 février. L'étiquette ne dit pas s'il y a plus d'amandes que de conservateurs.