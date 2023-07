La gare de Neussargues va-t-elle perdre ses cheminots?

La gare de Neussargues est un haut-lieu ferroviaire en France. Pas seulement parce qu'elle se situe à 809 mètres d'altitude mais parce qu'elle est un nœud où se rejoignent plusieurs lignes: Clermont - Aurillac, la ligne de l'Aubrac en direction de Béziers et autrefois la ligne vers Bort-les-Orgues, aujourd'hui fermée. Elle marquait une frontière entres les compagnies ferroviaires (PLM, PO et Midi) avec un trafic important et de nombreux cheminots pour faire fonctionner la gare.

ⓘ Publicité

Le trafic s'est réduit au fil des années, le symbole en étant l'unique aller-retour sur l'Aubrac, maintenu vaille que vaille pour le moment. Le nombre d'agents SNCF a diminué également mais la CGT craint que les trois derniers agents encore en contact avec le public ne voient leurs postes supprimés dans cinq mois (des suppressions qui ne concernent pas les autres cheminots qui travaillent à Neussargues, notamment pour gérer la circulation des trains).

Des agents pour déneiger les quais

Les agents concernés dépendent de SNCF Réseau, mais ils travaillent pour d'autres activités de la compagnie ferroviaire, Gares et connexions et TER. Une séparation qui oblige une activité à facturer à une autre activité le travail assuré pour son compte. SNCF Réseau voudrait mettre fin à cette situation*. Conséquence selon la CGT, des usagers qui risquent de se retrouver abandonnés. Le syndicat précise bien que la SNCF aurait proposé de conserver un agent, de 11H45 à 19 heures. Insuffisant pour le syndicat qui demande une présence humaine du premier train du matin au dernier du soir.

La CGT rappelle que leur rôle n'est pas anodin: information des voyageurs, en particulier en cas de retard, gestion des correspondances, présence humaine dans la gare face aux risques de dégradations. Ils assurent aussi le déneigement et le salage des quais en cas de neige ou de verglas en hiver. Le syndicat souligne enfin que les gares du nord du Cantal ont perdu beaucoup d'agents ces dernières années, en particulier avec la suppression des guichets à Neussargues, Moissac, Murat, Saint-Flour ou encore Le Lioran.

* contacté, SNCF Réseau n'a pas répondu à nos sollicitations pour le moment