La gendarmerie choisit Alpine

La Gendarmerie nationale annonce avoir commandé 26 Alpine A110, la voiture de sport fabriquée à Dieppe par Renault, pour assurer des interventions rapides. "Ces véhicules permettront aux forces de l'ordre de procéder à des interventions sur autoroute, impliquant des voitures en infraction à haute vitesse, dans le cadre de missions de sécurité routière ou de police judiciaire" précise le ministère de l'intérieur.

Ces Alpine doivent remplacer les Renault Mégane RS qui équipent la gendarmerie depuis 2011. L'A110, est proposée au catalogue à 48.666 euros hors taxes (58.400 euros TTC), et devra encore être transformée en voiture d'intervention par la société Durisotti. Déjà à partir de 1967 les forces de l'ordre avaient été équipées de la première berlinette Alpine A110, reine des rallyes dans les années 1970.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le député communiste de Dieppe Sébastien Jumel qui avait milité pour cette commande auprès du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin salue une bonne nouvelle pour l'usine de Dieppe et pour le "made in France". 26 berlinettes ont été commandées et peut-être 24 dans un second temps précise le député. Depuis son lancement en 2017 un peu plus de 10.000 exemplaires d'Alpine sont sortis de l'usine dieppoise et vendus principalement en France. Mais le groupe Renault a de grandes ambitions pour la marque, qui est devenue son étendard en sport automobile.