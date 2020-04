La gendarmerie de Côte-d'Or propose de surveiller commerces et entreprises pendant le confinement

Pour maximiser la sécurité des commerces pendant cette période de confinement, la gendarmerie de Côte-d'Or met en place le dispositif "Opération tranquillité commerces et entreprises". Le but : bénéficier d'une surveillance accrue.

L'opération s'appelle #répondreprésent. La gendarmerie de Côte-d'Or se mobilise et propose aux commerçants et chefs d'entreprises, inquiets pour la sécurité de leurs boutiques, de s'inscrire au fichier SIP (Sécurité des Intervention et de Protection). Ainsi, gendarmes et militaires renforceront la surveillance de ces commerces.

S'inscrire au fichier pour être mieux surveillé

Les commerçants et chefs d'entreprises qui le souhaitent peuvent s'inscrire au fichier SIP (Sécurité des Intervention et de Protection) pour le motif «Commerces – Entreprises - Établissements».

Les entreprises se trouvant sur le territoire de la Côte-d'Or, en zone de compétence gendarmerie, peuvent ainsi bénéficier de ce service. Le commerce peut alors être surveillé, gratuitement, par l’opérateur du centre opérationnel et par les militaires de l’unité territoriale.

Comment s'inscrire ?

Pour bénéficier de ce dispositif gratuit, le commerçant ou chef d'entreprise doit remplir une fiche d'inscription téléchargeable ici, puis prendre contact directement avec la brigade de gendarmerie locale. Retrouvez tous les contacts des gendarmeries locales sur cet annuaire en ligne.