Bas-Rhin : Soframe va livrer 90 véhicules blindés à la gendarmerie nationale

"Un engin robuste et puissant qui offre sécurité et confort pour des personnels déployés dans la durée", décrit Soframe dans un communiqué pour présenter son véhicule blindé de maintien de l'ordre (VBMO). L'entreprise alsacienne, filiale du groupe LOHR, est basée à Hangenbieten, près de Strasbourg, et va livrer 90 véhicules blindés à la gendarmerie nationale a annoncé ce jeudi le ministère de l'Intérieur.

Production alsacienne

Soframe a remporté l'appel d'offre lancé par le ministère de l'Intérieur au printemps dernier pour le remplacement progressif des véhicules blindés utilisés actuellement par la gendarmerie nationale. Le premier VBMO sera livré au premier semestre 2022. Une fois cette tête de série validée, les véhicules restants suivront.

Les véhicules seront "de conception française, montés et assemblés en Alsace. La caisse y est également fabriquée à partir de tôles blindées produites en France", précise le ministère de l'Intérieur sur son site internet.

Intérieur du nouveau véhicule blindé de Soframe pour la gendarmerie nationale. - Soframe

Le blindé en lui-même est conçu pour répondre "au durcissement des menaces pouvant peser sur notre communauté nationale comme le terrorisme et toutes les formes nouvelles de violence extrême", détaille l'entreprise. A l'intérieur, il peut "embarquer la totalité des équipements de protection, de communication, d’autonomie et de riposte exigée par la Gendarmerie nationale", ajoute Soframe, qui a été le premier constructeur français de véhicule blindés entre 2017 et 2019.