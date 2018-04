La gendarmerie nationale cherche à recruter 1 100 personnes en Rhône-Alpes : 600 gendarmes adjoints volontaires et près de 500 sous-officiers. À la fois par le biais de son site internet et en faisant appel à Pôle Emploi.

Saint-Galmier, France

La convention vient tout juste d'être signée entre Pôle Emploi et le général qui commande la gendarmerie nationale en Rhône-Alpes, les services de gendarmerie s'apprêtent à transmettre les fiches de poste et autres éléments permettant à l'organisme de communiquer aux demandeurs d'emploi les opportunités offertes par cette importante vague de recrutement.

Les postes sont effectivement nombreux : 600 gendarmes adjoints volontaires et près de 500 sous-officiers doivent être recrutés cette année. La gendarmerie nationale dispose bien d'un site internet dédié mais avec Pôle Emploi, elle veut gagner en visibilité et toucher un public plus large.

Les jeunes de 17 à 26 ans, sans qualification particulière peuvent ainsi découvrir le métier en devenant gendarmes adjoints volontaires, après avoir passé des sélections et une formation. Ensuite en unité, ils assistent les titulaires. Certains poursuivent en tentant le concours d'entrée à l'école de sous-officiers.

C'est aussi sous ce statut que sont aussi recrutés les différents métiers dont certaines unités peuvent avoir besoin pour fonctionner : cuisinier, mécanicien, armurier, secrétaire, comptable...

Être gendarme adjoint volontaire, l'occasion pour Neil, 21 ans, en poste à Saint-Galmier de confirmer une vocation. Copier