La gendarmerie recrute en Dordogne : agents d'accueil, manutentionnaires, agent d'entretien, magasinier

Saint-Astier, France

La gendarmerie nationale recherche 10 personnes pour des postes de gendarmes adjoints volontaires pour le CNEFG, le Centre national d'Entrainement des Forces de gendarmerie de Saint-Astier en Dordogne. Il s'agit d'emplois particuliers sous statut militaire. Le CNEFG recherche trois agents d'accueil, un agent d'entretien hôtellerie, un magasinier, trois manutentionnaires, une ou un secrétaire et une ou un serveur.

Sur sa page facebook la gendarmerie de la Dordogne détaille les conditions requises pour postuler sur chaque emploi.

nationalité française

être âgé de 17 à moins de 26 ans

jouir de ses droits civiques

avoir effectué sa journée défense citoyenneté

Les postes sont ouverts aux débutants . Une formation de six semaines sera dispensée en école de gendarmerie hors du département de la Dordogne. Le contrat initial est de deux ans renouvelable une première fois pour trois ans avec possibilité d'un dernier renouvellement d'un an. Il faut envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à la personne chargée du recrutement : faralalao.bezaka@gendarmerie.interieur.gouv