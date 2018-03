Vaucluse, France

Dans le Vaucluse 650 bénévoles se sont partagés 80 moyennes et grandes surfaces de vendredi à dimanche midi. L'association en plus de ses bénévoles permanents fait toujours appel à ce qu'elle appelle les « bénévoles d'un jour » et pour l'occasion cinquante étudiants de l'université et l'Institut Universitaire de Technologie d'Avignon ainsi que trente-quatre lycéens d'Aubanel étaient aussi là pour prêter main forte à la collecte de denrées alimentaires non périssables auprès des consommateurs. Cette année l’accent avait été mis sur les produits bébé, tant alimentaires qu’hygiéniques. En effet les Restos dans le Vaucluse suivent deux cents familles ou mamans seules avec des enfants âgées de moins d’un an.

Tous les produits alimentaires ont transité par le dépôt départemental de l'Isle-sur-la-Sorgue. Là ils sont triés, pesés, classés et rangés en vue des approvisionnements des 17 centres départementaux jusqu’à l’automne.

Des tonnes de marchandises sont arrivées tout le long du weekend au dépot départemental des Restos du Coeur 84 Copier

Après que plus qu’une vingtaine de bénévoles ait réceptionné et commencé à répertorier toutes les marchandises ce weekend, ils vont se relayer jusqu’à la fin du mois pour terminer cet inventaire.

La collecte nationale aura demandé trois mois de préparation aux Restos du Coeur du Vaucluse Copier

On devrait compter comme les années précédentes sur une centaine de tonnes, un dixième de ce que les restos du cœur vauclusiens collectent également tout au long de l'année dans les entreprises et la grande distribution. L’association nationale donnera aussi à son antenne du 84 environ un millier de tonnes pour qu'elle puisse subvenir aux besoins des 12 219 inscrits dans les centres vauclusiens jusqu'à l’automne et même pour la saison d’hiver .