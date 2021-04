"Action culottée" : un magasin de lingerie d'Albertville a aussi envoyé une culotte à Jean Castex

Depuis le début de cette semaine, des gérantes de boutiques de lingerie de toute la France, du Var à la Corrèze, envoient des petites culottes au Premier ministre, action humoristique et symbolique, pour dénoncer la situation de la filière. Considérés comme non-essentiels, ces magasins sont fermés, à nouveau.

À Albertville, Christine Jenouvrier tient sa boutique Souffle de Soie depuis plus de vingt ans. Elle a participé à cette "action culottée", comme la nomme le collectif formé avec toutes les propriétaires de lingeries indépendantes de tout le pays. "C'est parti de l'idée d'une collègue de Paris, qui a été relayée par une autre collègue de Lyon. Elles ont émis l'idée d'envoyer une petite culotte à Jean Castex pour lui faire savoir notre mécontentement", raconte-t-elle, "et ça a pris de l'ampleur : on était 50, puis 80, et maintenant on est 200 à l'avoir fait !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Tout le monde met une culotte, tous les jours !" - Christine Jenouvrier, du magasin Souffle de Soie à Albertville Copier

Une petite culotte et un courrier, pour interpeller le Premier ministre

Dans le courrier, les culottes étiquetées sont accompagnées d'un courrier, pour présenter les revendications de la filière. "On remercie le gouvernement des aides, mais le problème, c'est qu'on va les toucher fin mai. Nos stocks de printemps sont à payer fin avril ! _Il faudrait avoir une trésorerie de ministre !_"

"On a vraiment un sentiment d'injustice. On se positionne comme vendant des produits essentiels. On fait de l'équipement à la personne en fait" - Christine Jenouvrier, du magasin Souffle de Soie à Albertville

Le Premier ministre a également reçu une petite culotte de la part de la boutique Marizia Lingerie de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). "On ne comprend vraiment pas pourquoi nos boutiques indépendantes sont fermées, en sachant que les libraires, coiffeurs et fleuristes sont ouverts", poursuit Christine Jenouvrier.