La gérante d'une aire de jeux de Caudry dénonce le flou autour de la réouverture de ce genre d'établissements

La gérante ne sait toujours pas si elle a le droit de rouvrir son aire de jeux, un établissement de loisirs intérieurs dont la classification est très compliquée en fonction des structures qui font ou non de la restauration, qui proposent ou non des structures gonflables, etc.., résultat elle ne trouve aucune règle claire, ce que regrette également le Space, association qui regroupe 150 de ces ERP en France.

Mélanie Ethuin explique que la sous-préfecture de Cambrai lui a conseillé d'établir elle même un protocole sanitaire à lui soumettre pour valider ou non la réouverture. Elle a donc envoyé son protocole, mais elle a décidé de rouvrir mercredi.

J'ai l'impression qu'on est les grands oubliés, alors que nous sommes des milliers en France. A partir du moment où ils annulent les règles de distanciation sociale entre les enfants, il n'y a aucune raison pour que nos parcs ne puissent pas rouvrir. Nous avons des salariés, de grosses charges. Les vacances sont très importantes pour nous car c'est la seule période où nous sommes ouverts tous les jours, c'est vital pour nous

Un nébulisateur pour nettoyer les toboggans et piscines à boules

La gérante qui a du imaginer son protocole sanitaire avec les spécificités de son établissement, impossible par exemple d'imposer aux enfants des sens de circulation dans les jeux, notamment dans les labyrinthes, "les enfants courent dans tous les sens, et c'est le but".

Mais Mélanie Ethuin a fermé un casier de chaussures sur 2, imposé un masque aux parents jusqu'à ce qu'ils se mettent à table. Quand à la désinfection des toboggans et dizaines de boules en plastique où s'amusent les enfants, ils seront nettoyés tous les soirs grâce à un nébulisateur qui projette un produit utilisé également dans les hôpitaux. Un investissement qui finalement servira pour plus tard, notamment pour les maladies hivernales des enfants se félicite la gérante.

Mélanie Ethuin qui a donc mis le paquet pour rassurer les parents, car elle craint aussi une baisse des réservations des centres aérés qui sont soumis à des normes sanitaires strictes.