La gestion du Conseil départemental de la Mayenne pointée du doigt par la Chambre régionale des comptes

C'est pour le moins un coup de tonnerre au conseil départemental de la Mayenne. La Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a publié un rapport le 22 novembre dernier et présenté ce mercredi au conseil départemental de la Mayenne, à Laval. La chambre a examiné les comptes et la gestion du département depuis 2016 et de nombreuses irrégularités ont été relevées. L'opposition est montée au créneau pour dénoncer les dérives de la gestion du conseil départemental par son président, Olivier Richefou. Ce dernier, ainsi que sa majorité, ont tenté d'apporter des réponses aux interrogations du rapport.

ⓘ Publicité

Des irrégularités concernant la politique d'attractivité du département

Depuis 2018, le département a décidé de conduire une politique pour renforcer l’attractivité de son territoire. Le rapport de plus de 100 pages mentionne les principales réalisations menées, "la marque Mayenne, le sponsoring du skipper Maxime Sorel et ouverture de l’Espace M à Paris, situé dans un étage de la tour Montparnasse". Selon la Chambre, "les moyens consacrés aux programmes communication et attractivité ont doublé de 2016 à 2021, passant de près d’un million d’euros (0,97 million) à près de 2 millions (1,97 million)".

Le rapport a également contrôlé "la situation d’un ancien cadre de la collectivité chargé de mettre en œuvre cette politique d’attractivité" et il apparaît, là aussi, "de nombreuses irrégularités". Pendant trois ans, entre 2018 et 2020, un directeur de la communication et de l'attractivité a été embauché. Au moment de son recrutement en tant qu’agent contractuel, "il détenait des intérêts dans deux sociétés, la première figure dans son CV, la deuxième non", détaille le rapport. "Il a mis fin à ses fonctions dans ces sociétés fin 2019" continue la Chambre, "en principe, il doit déclarer par écrit son projet de continuer ses activités professionnelles parallèles, il ne l’a pas fait, il peut être déduit que celui-ci a cumulé son poste de directeur de la communication et de l’attractivité irrégulièrement avec ses mandats au sein des sociétés précitées dans la mesure où il n’a pas sollicité l’autorisation de cumul prévue par les textes", continue le rapport. La Chambre estime qu'Olivier Richefou devait saisir la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, "c'était obligatoire, son abstention est donc irrégulière", pointe-t-elle.

Suspicions de conflit d'intérêts

Le rapport pointe également à plusieurs reprises des soupçons de conflits d'intérêts, mettant en lumière des possibles liens entre Olivier Richefou, son ancien directeur de la communication et Samuel Tual, le président d'Actual. "Au regard des liens opérationnels et financiers importants entre les sociétés de Monsieur B (Samuel Tual) et le Département et compte tenu de l’absence de déport de M. Richefou lors des votes attribuant des concours financiers à ces sociétés, cette situation est susceptible d’avoir occasionné des conflits d’intérêts".

De plus, cinq prestataires, financés par le budget communication et attractivité du département de la Mayenne pour la réalisation de films sur le territoire, la création de déclinaison de la marque de territoire, la réalisation de portraits, des réalisations d’objets promotionnels et des prestations de conseils en communication, sont pointés du doigt. Ils ont perçu 849 940 euros de 2018 à 2021 selon le rapport. Or, il ressort que "92 % de ces paiements sont irréguliers dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet de procédures de marchés publics. Les prestataires n’ont pas été mis en concurrence et leurs prestations ont été fractionnées en différentes commandes". "Quand vous saucissonnez des devis, sur un montant total de plus de 800 000 euros, volontairement, pour que ça ne passe pas en commission d'appel d'offre, vous appelez ça comment ?", réagit Bruno Bertier, élu de l'opposition au conseil départemental, du groupe La Mayenne Écologique et Solidaire, "si ce n'est pas de la malhonnêteté, si ce n'est pas une faute ? Quand vous êtes à la tête d'un exécutif, comment vous pouvez cautionner de telles pratiques".

La Chambre rappelle qu'une collectivité territoriale "doit être en mesure de déterminer si la valeur de ses achats dépasse les seuils prévus par le code de la commande publique, le fractionnement artificiel des achats pour échapper aux seuils, de manière volontaire ou non, communément appelé "saucissonnage", est interdit, le pouvoir adjudicateur risquant dès lors de méconnaître les règles d’appréciation des seuils". Ce que l'opposition dénonce clairement.

Des irrégularités dans le parrainage du bateau de Maxime Sorel

On connaît le débat qui s'engage en conseil départemental à chaque fois que le bateau de Maxime Sorel est évoqué mais dans ce rapport, il est clairement dit que des anomalies apparaissent dans le sponsoring du bateau V and B Monbana-Mayenne. Deux contrats de sponsoring ont été signés, en 2019 et 2021,"des contrats sans publicité et sans mise en concurrence". La Chambre en conclut "que le Département n’a pas respecté le droit de la commande publique et que les marchés sont irréguliers (...) le Département n’a produit aucun cahier des charges ni aucune pièce établissant qu’il avait défini au préalable ses besoins, ni démontré qu’il pouvait s’exonérer de publicité et de mise en concurrence".

Plusieurs factures émises également posent question suite à ce sponsoring. La Chambre mentionne "que certaines prestations décrites dans ces factures, effectuées à la demande du Département pour satisfaire ses besoins, auraient dû être intégrées au marché s’il avait été rédigé de manière plus large". Le rapport pointe également le lien qui existe entre l’ancien directeur de la communication, le skipper et les partenaires. Les élus ont été mis de côté lors des décisions selon la Chambre, "la soustraction de ces commandes aux règles de la commande publique a conduit à écarter les élus du choix du prestataire puisque la commission d’appel d’offres n’a pas été consultée" .

Dans ses conclusions intermédiaires sur l'attractivité, la Chambre est très claire : "L’examen des principaux dispositifs de cette politique révèle que les commandes passées à certains prestataires pour un montant de plus de 780 000 € ne respectent pas les règles de la commande publique. Le choix de la procédure pour sponsoriser un skipper est critiquable car le Département n’a pas déterminé au préalable ses besoins en termes de communication ni comparé le coût des différents procédés pouvant les satisfaire. L’exécution des contrats de sponsoring révèle également des anomalies, en sus des 2,64 millions d'euros contractualisés sur la période 2019-2025, la chambre a relevé l’existence de factures relatives à des prestations qui auraient dû être incluses dans le marché. Enfin, l’occupation de locaux à Paris de 2018 à juin 2021 s’est déroulée dans un cadre juridique contestable et peu transparent".

"Je regrette que certaines procédures n'ont pas été respectées sur des marchés publics, sur un marché public", répond Olivier Richefou, "on a rectifié le tir et c'est le rôle de la Chambre régionale des comptes de pointer les dysfonctionnements comme il le fait pour toutes les collectivités de la Mayenne et il y en a d'autres qui ont eu ces mêmes reproches".

La sénatrice Élisabeth Doisneau, membre de L'Alternative au département, ne s'attendait pas "à ce que ce rapport soit si accablant" et affirme que "tout le monde comprend maintenant pourquoi je ne suis plus dans la majorité".

Mieux flécher ses excès de trésorerie

Enfin, même si la situation financière apparaît satisfaisante pour la Chambre régionale des comptes, "marges de manœuvre très importantes dégagées par le département" sont visiblement mal fléchées, ou du moins pas allouées à ses domaines de compétence. "La situation très favorable de la Mayenne par rapport au nombre d’allocataires RSA permet au Département de dégager des marges de manœuvre très importantes", détaillent les magistrats de la Chambre, "en effet, sur la période 2016-2020, les départements de la strate ont versé en moyenne 247,97 millions d'euros au titre de cette allocation contre 110,5 millions pour la Mayenne, c’est près de 100 millions d'euros de dépenses évitées sur une période de cinq ans", mais d'un autre côté le rapport affirme que "le Département continue d’intervenir en matière d’action économique alors qu’il ne dispose plus de la compétence". Il invite donc "la collectivité à engager un débat sur l’utilisation de ces marges de manœuvre au service de ses compétences, en tenant compte des éventuels effets à moyen terme de la crise sanitaire, de la réforme fiscale et de la conjoncture économique".

Une commission d'enquête a été demandée par l'opposition du conseil départemental, avec une parité entre majorité et opposition. Le président Olivier Richefou s'y est engagé. "Les propos de l'opposition sont totalement excessifs", affirme-t-il, "et avec une personnalisation sur le président du conseil départemental, sans doute en raison de mon engagement très fort et mon volontarisme à vouloir développer le territoire qu'est le département de la Mayenne".