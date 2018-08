Les frères Chehovah dont les glaces à l'eau avait rafraîchi l'enfance ont eu l'idée de relancer cette tradition régionale.

Thierry et Didier se sont lancés dans ce défi avec l'idée d'industrialiser le process.

Les 2 trentenaires - l'un étudiant en biologie et l'autre en maintenance industrielle - ont construit un prototype dans le garage de leurs parents. Un engin bricolé qui s'est tout de suite montré très performant et en 89 ils ont lancé leurs premiers bâtonnets glacés Yeti sur le marché.

100 millions de bâtonnets glacés par an.

Depuis l'entreprise ne cesse de grossir et leur gamme de se diversifier.

Ils produisent plus de 100 millions de bâtonnets glacés par an et proposent aujourd'hui également des produits bios et lorgnent vers l'export.

Leur petite entreprise familiale compte une trentaine d'employés et les fils de Didier et Thierry commencent à apporter des idées neuves pour que la glace à l'eau reste jeune pour longtemps

Le récit de cette aventure, c'est Thierry Chehovah le directeur de l'entreprise qui le poursuit :