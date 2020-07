La grande braderie de Cherbourg démarre ce vendredi

Cherbourg va s'animer ce vendredi 31 juillet et ce samedi avec la grande braderie, organisée comme chaque année par l'association des commerçants. Plus de 220 exposants vont s'installer dans le centre-ville. Le masque ne sera pas obligatoire, mais "fortement recommandé."

Ce vendredi 31 juillet et ce samedi, c'est la chasse aux bonnes affaires dans le Cotentin : l'Union Cherbourg Commerce organise comme chaque année sa grande braderie. Plus de 220 exposants sont présents, dont la moitié sont des commerçants cherbourgeois.

Le périmètre s'étendra dans les rues piétonnes du centre-ville, ainsi que sur le boulevard Schumann et les rues Albert-Mahieu, Gambetta et Foch, des rues bloquées à la circulation pour l'occasion. Un protocole sanitaire a été mis en place avec du gel hydroalcoolique à disposition, des stands plus espacés et un sens de circulation.

Masque fortement recommandé

Le masque ne sera que fortement recommandé. "On avait demandé qu'il soit obligatoire", explique Florience Kwiatek, présidente de l'association des commerçants cherbougeois. "On ne pouvait pas car aucune mesure ne l'impose au niveau national. La mairie aurait pu l'imposer, mais les délais de validation par la préfecture ont fait que la maire n'a pas pu prendre d'arrêté."

Les agents de sécurité présents ont pour consigne de rappeler aux visiteurs sans masque cette règle. Certains commerçants peuvent aussi avoir des masques à disposition sur leurs stands. "Mais au fond, c'est du civisme, si chacun se prend en main individuellement, ce sera plus simple collectivement."

Malgré des soldes qui se passent bien pour certains commerçants, cette grande braderie est bienvenue avec ses offres spéciales. "Les gens attendent cet événement pour profiter des prix", explique Catherine Ménil, la responsable du magasin Un jour Ailleurs. "Ce sera un très bon week-end, les gens ont normalement reçu leur salaire, il y aura le retour des juillettistes et les arrivées des aoûtiens." La commerçante espère rattraper pendant ces deux jours une partie des pertes liées au confinement.