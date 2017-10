La grande braderie de la SEB à Selongey c'est ce week-end

La grande braderie annuelle de la SEB à Selongey a débuté ce vendredi 6 octobre 2017, elle dure jusqu'à ce dimanche inclus. Elle se déroule quartier de la gare, dans d'immenses entrepôts, les anciens bâtiments de stockage du fabricant d'électroménager. A l'ouverture il y avait déjà foule.

Cela fait 35 ans que ce rendez-vous existe. Cette braderie est un événement très attendu. Cette année encore entre 7 et 9.000 personnes devraient faire le déplacement pour dénicher les bonnes affaires. Pas mal quand on sait qu'il y a à peine un peu plus de 2.400 habitants à Selongey. Il faut dire que sous le grand hangar on trouve des milliers de casseroles, de cocottes, de grille-pain ou encore d'aspirateurs neufs à prix cassés. Ce vendredi matin les clients étaient déjà très nombreux, une vraie ruche.

Déjà beaucoup de monde ce vendredi © Radio France - Thomas Nougaillon

L'une des chevilles ouvrières de cette braderie SEB à Selongey c'est Marc Savrot, responsable du magasin de déstockage au coeur du village. "Les gens viennent d'un peu partout, environ 150 km à la ronde. Ils viennent chercher la bonne affaire. Ici on déstocke des produits en fin de vie, des produits déclassés, des surstocks des choses comme ça". Les objets: cocottes-minutes, sèche-cheveux, pèse-personnes, presse-purée... sont de marque SEB ou Calor, Krupps et sont vendus avec des rabais très intéressants parfois. "Cela peut aller de 30 à 50%" selon Marc Savrot.

Marc Savrot de la SEB Copier

Marc Savrot, responsable du magasin de destockage au coeur du village, cheville ouvrière de la braderie © Radio France - Thomas Nougaillon

Nelly de Chalindrey en Haute-Marne nous dit que ce qu'elle achète dans cette braderie "c'est parfois pour un mariage, cela fait des cadeaux pour les enfants, pour la famille". Et cela vaut le coup même si "parfois quand il y a une promo dans un magasin on retrouve ces produits sensiblement au même prix mais normalement ça vaut quand même le coup".

Quelques clientes de la braderie interrogée ce vendredi 6 octobre 2017 Copier

Des cocottes-minute, des aspirateurs et même des cages à oiseaux! On trouve de tout dans cette braderie. © Radio France - Thomas Nougaillon

Au cours de cette braderie vous trouverez des articles de marques Moulinex, Tefal, Calor, Rowenta, Seb ou encore Krups les réductions vont en moyenne de 30 à 50 %. Côté clients le panier moyen est d'environ 100 euros.

Ce vendredi matin il fallait compter une quarantaine de minutes pour accéder au site de la braderie et une cinquantaine au moment de payer en caisse! © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce samedi la braderie de la SEB est ouverte de 9 heures à 18 heures (ce sera de 9 heures à 16 heures ce dimanche). Notez qu'en parallèle le magasin de déstockage (au coeur du village) est lui aussi ouvert de 9 heures 30 à 18 heures 30 ce samedi. Ce dimanche le magasin sera en revanche fermé. Petit conseil si vous vous rendez pour la toute première fois à la braderie: prévoyez une petite heure de queue pour pénétrer sous le hangar. Et il y a aussi beaucoup de monde à la caisse!

BRADERIE SEB: LES 6,7 ET 8 OCTOBRE! https://t.co/g15o5QFdvt via @footeo_officiel

C'est super bon plan j'y suis chaque année. — philippe seux (@ph_seux) September 19, 2017