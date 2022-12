La grande braderie Pyrex est de retour à Châteauroux

Avant le début de la braderie, une cinquantaine de retraités et de lycéens aidaient pour tout mettre en place au hall des expositions

Jeudi dès 14h, les professionnels pourront chiner de l'équipement à des prix très bas. Le vendredi et samedi, dès 10h jusqu'à 19h, la braderie sera ouverte au grand public. Des poêles, des récipients, des fours et plein d'autres produits des marques Pyrex et Duralex seront disponibles à des prix cassés.

Le prix : 5 euros pour chacun de ces récipients, quels que soient leur tailles © Radio France - Corentin Bemol

Une braderie de retour après trois ans d'absences pour cause de Covid, mais aussi car la braderie n'est organisé qu'une année sur deux.