La grande collecte des Restos du Cœur 2022 démarre ce vendredi

La collecte annuelle des Restos du Cœurs commence vendredi 4 mars. Jusqu'à dimanche 6 mars, les bénévoles de l'associations seront présents dans des centaines de magasins pour récupérer des denrées alimentaires et des produits d'hygiène.

À partir d'aujourd'hui, les 70.000 bénévoles du Restos du Cœur vous attendront à la caisse des supermarchés. Ce vendredi 4 mars démarre la collecte annuelle de l'association. Jusqu'à dimanche, les Restos récupèrent denrées alimentaires et produits d'hygiène pour aider 1.200.000 démunis tout au long de l'année.

Objectif 2022 : dépasser les 9.000 tonnes

Cette année, l'objectif est clair pour l'association : battre le record de 7.800 tonnes de denrées collectées l'année dernière, notamment en raison du contexte. En plus de la pandémie de Covid-19 qui a aggravé la situation des plus précaires, l'association prévoit une nouvelle hausse des demandes en raison de la guerre en Ukraine et de l'arrivée massive des réfugiés.

Priorité : les familles monoparentales

L'une des priorités pour les Restos du Cœur ce sont les familles monoparentales qui représentent 30% des bénéficiaires. Il s'agit surtout de mères élevant seules leurs enfants et qui ont donc besoin de produits souvent chers : couches, lingettes, lait. Pour se les fournir, elles doivent la plupart du temps renoncer à des produits d'hygiène ou à manger.

Que donner ce weekend ?

Les Restos ont besoin de produits alimentaires non périssables : conserves de viandes et de poissons, conserves de légumes, légumes secs, conserves de fruits, confitures, compotes, chocolat, biscuits, lait.

L'association a aussi besoin de produits d'hygiène : savons, gel douche et shampoing, brosse à dent, dentifrice. Vu la proportion de familles monoparentales parmi ces bénéficiaires, les Restos ont aussi besoin de produits pour bébé : lait de croissance, couches et produits d’hygiène.