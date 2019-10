La Grande halle de Colombelles prête pour l'ouverture

C'est enfin le grand jour pour la Grande halle de Colombelles, à côté de Caen. Elle ouvre au public ce samedi 12 octobre et sera fonctionnelle véritablement lundi. L'endroit se veut ouvert à tous. Entre espaces de travail, bar-restaurant et salle de spectacle, visite guidée du bâtiment.

Colombelles, France

De l'extérieur, difficile de croire qu'il s'agit de l'ancien atelier électrique de la SMN. Le site a fermé en 1993 et le béton laisse place à des tags bien apparents, tous colorés. L'intérieur, lui, est divisé deux parties : la grande nef, qui a vocation à accueillir de grands événements, et la petite nef. Cette dernière est une succession de salles de travail, bien aérées et spacieuses. Certaines ont des fauteuils, d'autres des choses et des bureaux.

La grande nef de 1.000 m² qui a vocation à accueillir des évènements. © Radio France - Adrien Bossard

Entre séminaires de travail et concerts

"Tout est fait, ici, pour s'y sentir bien", assure Ophélie Deyrolle, la directrice du Wip, l'association qui est locataire des lieux. Après 18 mois de travaux, la Grande halle de Colombelles est fin prête pour accueillir ses "résidents". Des chefs d'entreprise, des autoentrepreneurs, des séminaristes, des artistes ou simplement des clients du bar-restaurant ou des spectateurs d'un soir pour un concert.

"L'espace se veut multifonctionnel, explique Ophélie Deyrolle. Ce modèle économique, pour qu'il soit viable, il repose à la fois sur les locations, la gestion du lieux, les événements mais aussi de continuer à développer des projets." Déjà 20 structures et acteurs différents pour la première journée de "travail".

Plusieurs bureaux de ce genre sont disponibles. © Radio France - Adrien Bossard

Ouverture au public ce samedi

En attendant son ouverture officielle lundi, la Grande halle ouvre ses portes au public ce samedi 12 octobre dés 14h. Une visite guidée, des ateliers bricolage ou recyclage, des spectacles, un repas et un DJ pour la fête sont prévus.