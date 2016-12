La Grande Poste ouvre ses portes à Bordeaux

La Grande Poste a ouvert ses portes rue du Palais Gallien à Bordeaux. A la fois restaurant, salle de spectacles et boutiques de créateur, la Grande Poste est en endroit atypique qui fait beaucoup parler de lui dans le quartier.

De l'extérieur, la Grande Poste ressemble encore aux anciens bureaux de la Poste de Bordeaux qui étaient installés là au 7 rue du Palais Gallien avant leur déménagement à Meriadeck il y a plusieurs années. Mais à l'intérieur tout a changé ou presque. Il y a désormais un restaurant, une scène et des boutiques de créateurs. Un lieu atypique imaginé par Marilyne Minault. Malgré ces transformations, Marilyne Minault a tenu a garder les éléments qui caractérisent le lieu à commencer par la coupole art déco qui surplombe la salle. "C'était vraiment une volonté de ma part de garder cette voûte" raconte-t-elle.

Une salle, plusieurs fonctions possibles

La salle de 1000 m2 regroupe le bar, les petits salons, la scène pour les spectacles et la salle de restaurant qui se transforme en fonction des spectacles proposés. "C'est un lieu modulable, explique Marilyne Minault, on peut enlever les chaises pour accueillir jusqu'à 550 personnes pour des concerts, mais cela peut aussi être une salle de théâtre, on enlève les tables et on laisse les chaises en rang et puis il y a aussi le mode cabaret spectacle et enfin le restaurant où l'on peut accueillir jusqu'à une petite centaine de personnes". Pour faire fonctionner ce lieu et toutes les activités, 26 personnes ont été embauchées.

Depuis le 3 décembre, date de son inauguration, les spectacles changent chaque semaine comme les créateurs installés à la Grande Poste.

La salle peut accueillir jusqu'à 550 personnes © Radio France - Charlotte Jousserand

A l'étage, tout autour de la salle sont disposées sept échoppes dont cinq boutiques éphémères qui accueillent des créateurs différents chaque mois. Karine expose jusqu'à la fin du mois de décembre ses accessoires de mode, pour cette créatrice cet endroit "est une vitrine pour nous c'est sûr et puis on se retrouve ensemble pour participer à cette dynamique à cette ambiance". Karine partage une échoppe avec Emilie, créatrice de bijoux. Elles partagent donc les frais et les 700 euros de loyer environ pour une échoppe. "C'est la première fois que j'ai une boutique même éphémère, raconte Emilie, à ce prix là, en plein centre de Bordeaux, c'est impossible de trouver une boutique".

Les riverains partagés entre enthousiasme et inquiétude

Dans le quartier, l'ouverture de la Grande Poste est appréciée par les commerçants notamment par Nathalie qui tiens une boulangerie juste à côté. "C'est vraiment très bien, explique-t-elle, la rue a déjà changé depuis quelques années mais là avec l'ouverture de la Grande Poste c'est très bien pour nous. On a déjà plus de passage, les clients de la Grande Poste découvrent notre boutique et nos produits".

Du côté des habitants, les avis sont partagés. Certains comme Nelly apprécient ce lieu nouveau. "J'y suis allée par curiosité, déclare Nelly ,qui habite une rue un peu plus loin, j'ai trouvé ça agréable surtout les petits salons où même les enfants peuvent aller".

Mais l'ouverture de la Grande Poste suscite aussi des inquiétudes notamment de la part des habitants de l'immeuble rattaché à la Grande Poste. Louis est concierge de cet immeuble depuis huit ans et depuis quelques semaines on lui parle très souvent de la Grande Poste : "Il y a d'abord une nuisance sonore, pour le moment c'est gérable mais quand ce sera l'été et que les fenêtres seront ouvertes, certains habitants ont peur qu'il y ait trop de bruit et puis il y a aussi la nuisance olfactive avec les odeurs de cuisine, cela concerne les habitants du 2e étage". Pour sa part, Louis trouve que le lieu "est très sympa, qu'on y mange bien" mais Louis reste prudent. Selon lui, il faut attendre de voir quand la Grande Poste sera vraiment lancé et que le lieu aura atteint sa vitesse de croisière".

A la Grande Poste, on assure que tous les travaux d'insonorisation ont été réalisés pour ne pas gêner les habitants et les riverains.