La Grande Récré à Toulouse : inflation sur les jouets oui, mais pas de pénurie

Emmanuel Cauvin dirige le magasin La Grande Récré qui fait l'angle entre la rue Saint-Rome et la place du Capitole à Toulouse. La boutique vit les journées les plus stratégiques de l'année, marquée par les craintes de pénurie et d'explosion des prix.

France Bleu Occitanie : Comment s'annonce ce Noël 2022 d'un point de vue commercial pour vous ?

Emmanuel Cauvin : "Depuis début décembre, les achats se sont multipliés. En fait, le dernier week-end du mois de novembre, qui correspond au Black Friday, et sur lequel nous avons fait énormément de promotions, a été un peu l'effet déclencheur des fêtes de Noël. Et aujourd'hui, l'activité bat son plein au mois de décembre sur Toulouse.

C'était la grande crainte des commerçants, qu'avec l'inflation, les Français n'aient pas assez de pouvoir d'achat pour acheter des jouets, Ce n'est pas le cas ?

Il est trop tôt pour faire un bilan sur le panier moyen et la fréquentation. Nous, aujourd'hui à La Grande Récré, on est très attentif à nos prix de vente qui sont bien évidemment calculés par rapport à nos prix d'achat et nos prix de production. Mais malgré tout, on essaye de proposer des produits à des prix adaptés pour pour chacun de nos clients.

L'inflation constatée, comme sur la totalité des produits en commercialisation est due est à la hausse des prix des matières premières, celle des transports aussi. On n'y échappe pas. Après, l'inflation est variable selon le produit, son origine. Cela peut être +5% ou moins.

On a vu passer des articles évoquant le risque de pénurie pour les jouets. Est-ce que certains articles manquent dans vos rayons ?

Je ne peux pas vous laisser parler de pénurie. À La Grande Récré, on a des experts qui anticipent les achats depuis le courant de l'année. On n'a pas de pénurie. On a des ruptures qui doivent arriver, comme tous les ans, sur des produits qui rencontrent un très fort succès qui n'aurait pas été anticipé par nos, par nos fournisseurs. Cela fait 25 ans que je suis en jouets, et cela fait 25 ans qu'il y a des ruptures sur quelques jouets à Noël. Malheureusement, c'est inévitable.

Quels sont les articles qui ont la cote cette année ?

Je ne vais pas vous surprendre : c'est le phénomène Pokémon, des cartes à collectionner, des peluches, des jeux de société, des produits dérivés. Il y a également des figurines Pat Patrouille, ce dessin animé populaire pour les moins de six ans. On peut aussi citer Harry Potter, les jeux de société, figurines, les Lego Harry Potter aussi. Et puis Barbie qui revient en force cette année avec des produits iconiques comme la grande maison de Barbie ou l'avion de Barbie. Enfin, un secteur d'un secteur de jeu qui fonctionne également très, très fort, c'est le jeu de société. C'est le jeu familial par essence. C'est le jeu qui a été relancé ces deux dernières années par les deux confinements.

Votre concurrent King Jouet travaille sur le concept de seconde main, de jouets d'occasion. Est-ce votre cas ?

Non, nous avons depuis une vingtaine d'années un concept de collecte de jouets, on appelle cela La Hotte de l'amitié. On collecte des jeux d'occasion, des gens qui n'ont plus l'utilité d'utiliser ces jouets pour leurs enfants. Et on les redistribue à des associations. On ne fait pas de commercialisation sur de la seconde main."