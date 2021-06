La grande réderie d'Abbeville annulée à la dernière minute

Cela faisait trois semaines que le comité des fêtes du bon vivre d'Abbeville préparait consciencieusement ce qui devait être le grand retour des brocantes : la réderie de ce dimanche à Abbeville. Elle n'a finalement pas eu lieu, la préfecture n'ayant pas validé le protocole sanitaire prévu. Une cinquantaine d'exposants étaient attendus, dont certains ont fait le déplacement avec leur chargement, avant de devoir faire demi-tour.

"Nous avons déposé nos papiers à la mairie", qui a donné un premier feu vert, explique Michèle Leblond, trésorière du comité de fêtes. "La mairie a transmis à la préfecture, tout était ok. Et vendredi soir, vers 20h45, on a reçu un coup de téléphone disant que la brocante était annulée. Motif : non conforme au protocole sanitaire". Le comité cherche à savoir ce qui lui fait défaut, mais à chaque coup de fil, une nouvelle raison est évoquée, indique la trésorière. Résultat : "On ne sait toujours pas. On n'arrive pas à comprendre, on se demande ce qu'on a fait de mal. On a tout fait, au-delà de ce qu'ils nous demandaient. Ils nous auraient dit ça plus tôt, on aurait pu rectifier", se désole-t-elle. "La préfecture nous propose de reporter au week-end prochain, mais ça nous a pris trois semaines pour faire le dossier, on ne peut pas refaire un dossier en quelques jours !" Un événement, ou plutôt non-événement, qui la démotive pour l'organisation de futures animations à Abbeville.

"Quand on a des gens qui se motivent, qui s'organisent, des bénévoles, que ce soit annulé à la dernière minute, je trouve cela regrettable", s'agace Angelo Tonolli, conseiller municipal d'opposition du rassemblement de la gauche et des écologistes à Abbeville. Ça décourage les gens de faire des choses pour animer leur ville. Et ce que je trouve encore plus regrettable, c'est que les services de l'Etat devraient être là pour accompagner ces bénévole pour les aider à respecter ces protocoles sanitaires."