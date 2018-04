Les deux régions Auvergne Rhône Alpes et Sud (anciennement PACA) sont-elles en train de renoncer au tourisme itinérant? C'est la question que pose l'association GTA (Grande Traversée des Alpes) qui voit ses subventions régionales fortement diminuer.

Depuis 47 ans, la GTA promeut ce tourisme estival du Léman jusqu'à Menton, s'occupe d'une signalétique unique d'un département à l'autre sur les sentiers de randonnées, sur les routes des grands cols très prisés des cyclistes et des motards. L'association s'occupe du recensement des hébergements sur ces parcours, des cartes et des guides distribués aux touristes.

Le tourisme itinérant dans les Alpes rapportent 17 millions d'euros par an

Or les deux régions qui contribuent à hauteur de 60% au fonctionnement de la GTA ne répondent plus. La semaine dernière, le président de la GTA a refusé de présenter un budget prévisionnel pour cette année. Guy Chaumereuil rappelle que c'est toute l'économie du tourisme itinérant en montagne qui est en jeu. Un tourisme de quelque 50 000 visiteurs chaque été, pour 17 millions d'euros de retombées.

La saison d'été est courte, souligne le propriétaire de l'hôtel Belvédère à Séez qui compte sur le travail de promotion de la GTA

Au moins 300 hébergeurs sur le parcours des six itinéraires (à pieds, à vélo, ou à moto) promus par la GTA sont adhérents à l'association. Daniel Van Den Heuvel est propriétaire de l'hôtel familial Belvédère à Séez, au pied du col du Petit-Saint-Bernard. Il ne conçoit pas que les professionnels du tourisme d'été en Tarentaise et en Maurienne se passent du travail de promotion de la GTA.

Le président de la GTA se donne le mois d'avril pour connaître la position des deux régions. Ensuite il prendra les décisions qui s'imposent pour l'association basée à Francin et qui emploie huit salariés.