La grande vente d'Emmaüs, une bonne occasion de faire ses cadeaux de Noël

Emmaüs ouvre ses portes pour une grande vente. A un mois de Noël, on s'y presse pour trouver des cadeaux à des tarifs imbattables, avec un moindre impact écologique que du neuf, au profit d'une association caritative.

Vandœuvre-lès-Nancy, France

Des canapés, des jouets, des bijoux, mais aussi des instruments de musique, de l'électroménager ou des télévisions : Emmaüs ouvre ses stocks tout le week-end pour offrir une variété de nouveaux objets.

C'est chaque année une bonne période pour renflouer les caisses de l'association, mais aussi l'heure des bons plans pour faire des cadeaux de Noël.

"Ce sont les parents qui veulent acheter du neuf, les enfants n'en ont rien à faire"

Acheter de seconde main, c'est aussi plus écologique, souligne Soledad, une habitante de Tomblaine : "Ça coûte une fortune d'acheter neuf, là on trouve des poupées toutes neuves et les enfants sont heureux. Ce sont les parents qui veulent acheter du neuf, les enfants n'en ont rien à faire ! Tant qu'on joue avec eux ! Il n'y a pas besoin d'un prix pour dire si un objet est beau".

La vente se poursuit ce dimanche 1er décembre chez Emmaüs à Vandoeuvre-lès-Nancy, de 10h à 17h30 sans interruption.