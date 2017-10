Grève illimitée chez les sapeurs pompiers du Gard et un très gros malaise budgétaire à venir

La tension couve chez les sapeurs pompiers du Gard. Après l'agression de 3 d'entre-eux au coktail molotov, ce sont les restrictions budgétaires qui s'annoncent qui irritent. Le syndicat Sud les appelle à se mobiliser ce lundi devant le conseil départemental à Nîmes.

Les sapeurs pompiers du Gard sont en grève depuis jeudi dernier. Une grève illimitée et un très gros malaise. D'abord après l'agression au cocktail molotov dans le quartier Pissevin à Nîmes au cours d'une intervention - même si ils sont satisfaits de l'enquète ouverte pour tentative de meurtre - Mais s'ajoute un problème de fonds. Les conditions de travail et les moyens humains. Ce lundi, les Prèsidents de groupes du Conseil départemental, les responsables du Sdis, le service départemental d'incendie et de secours, sont réunis par le Président Denis Bouad. Les sapeurs pompiers sont appelés à se rassembler devant le CD, manière de peser sur les débats et faire entendre leurs inquiètudes.

Sud sapeurs pompiers, syndicat majoritaire n'est pas convié mais a l'intention de participer à la réunion.

Une réunion, alors qu'en dehors des agressions, que le moral des troupes et au plus bas, notamment en terme de conditions de travail. Il manquerait un peu plus de 4 millions d'euros pour boucler le budget 2018. Élus et Sdis doivent discuter des ajustements nécessaires. Des décisions, craint le syndicat Sud, qui pourraient être prises sur le dos du personnel et c'est bien là que la bat blesse. Les personnels, sont en dessous de la norme fixée précédemment et les interventions ont augmenté de 20%. Réduire la voilure budgétaire, craint Sud Sapeurs pompiers, c'est taper dans les salaires, le non remplacement des départs en retraite ou la révision des temps de travail. Pas question et Sud entend le dire de vive voix.

Nos véhicules feux de foret hors d'age ne sont pas remplacés et dans le même temps le conseil départemental du Gard finance à hauteur de 8 millions d'euros le musée de la Romanité.

La soixantaine de véhicules feu de forêts sont à renouveler parce que plus aux normes, et apparemment il n'y a pas d'argent pour le faire. Un véhicule incendie en milieu urbain a même plus de 25 ans. Il va rentrer dans la catégorie véhicule de collection. Plus d'argent, dit-on, dans le même temps, le CD 30 met 8 millions d'euros dans le musée de la romanité à Nîmes. Pour Sud-Sapeurs pompiers du Gard, les élus doivent choisir leurs priorités.

8 millions pour le musée de la Romanité. Où sont les priorités ?

Des conditions de travail difficiles, dangereuses. Est ce que les élus vont prendre des décisions courageuses ? Oui, il faut choisir, oui, il faut recruter.

Ces questions budgétaires seront discutées au cours d'une réunion ce lundi matin au Conseil départemental du Gard. Sdis, Denis Bouad, le patron du Conseil départemental et les élus des groupes politiques sont autour de la table. Et Sud sapeurs pompiers du Gard a bien l'intention d'y participer.

Nicolas Nadal, secrétaire départemental Sud Sapeurs pompiers 30

Sud sapeurs pompiers du Gard appelle la profession à se mobiliser devant le conseil départemental du Gard à Nîmes. Il s'agit de faire pression et obtenir que les effectifs soient remontés de 645 à 673. Le recrutement de 60 sapeurs pompiers supplémentaires pour armer la future caserne de Nîmes Ouest et le remplacement du parc de véhicules vétustes.