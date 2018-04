Plusieurs événements ont lieu aux mois d'avril et mai en Mayenne, Laval Virtual, le festival du premier roman, et le festival de jazz de Meslay Grez. Des événements qui risque de subir la grève à la SNCF.

Laval, France

Les organisateurs du festival Laval Virtual, le festival de la réalité virtuelle de Laval, ont dû trouver un plan B. La grève à la SNCF commence mardi et mercredi, les 3 et 4 avril, et se poursuit les 8 et 9 avril. Or, le salon se déroule du 4 au 8 avril à Laval : 265 exposants et près de 18 000 visiteurs attendus, des conférences, des tables rondes. Mais tout cela risque d'être compromis.

Des cars affrétés pour Laval Virtual

Près de 300 professionnels prennent chaque matin le train pour venir au salon, selon Laurent Chrétien, le directeur de Laval Virtual. Des cars vont donc être affrétés pour qu'ils puissent venir malgré la grève.

"Il n'est pas invraisemblable que la grève nous fasse perdre entre 30 000 et 40 000 euros" - Laurent Chrétien.

"Nous sommes en train de mettre en place un calendrier d'horaires de cars qui partiront de Paris, vraisemblablement de la gare Montparnasse. Nous allons contacter les professionnels par mail, par SMS. Evidemment affréter des cars, ça a un coût pour Laval Virtual, entre 10 000 et 20 000 euros. Mais c'est plutôt l'impact du manque à gagner lié à une grève. On a quand même beaucoup de gens qui viennent au dernier moment. Il n'est pas invraisemblable que la grève nous fasse perdre de ce côté là entre 30 000 et 40 000 euros", explique Laurent Chrétien.

Le festival du premier roman impacté

Une grève des cheminots qui pourrait aussi impacter le festival du premier roman, qui se déroule du 12 au 15 avril à Laval. Il y aura grève les 13 et 14. Mais l'association Lecture en tête qui l'organise n'a pas un budget extensible. Une vingtaine d'auteurs doivent arriver à Laval le 13 ou le 14 avril. Impossible de leur payer des nuits d’hôtel en plus, pour les faire arriver la veille, avant la grève.

"On prend déjà tout en charge, les déplacements, l’hébergement, la restauration. Ce sont des auteurs aussi qui sont rémunérés. Il y aura _certaines dispositions à prévoir_, notamment pour les auteurs qui viennent d'un peu plus loin que Paris, par exemple du sud de la France. Mais on ne pourra pas héberger la totalité des auteurs sur quatre jours de festival. Budgétairement ce sera très compliqué", selon Anne-Sophie Denou, la médiatrice de Lecture en tête.

"Dans tous les cas le festival aura lieu" - Anne-Sophie Denou.

"On est déjà entré en contact avec l'ensemble des écrivains qui, pour _certains, sont prêts aussi à arriver plus tôt dans la journée, ou à prendre leur voiture_. Dans tous les cas le festival aura lieu", assure Anne Sophie Denou, la médiatrice de Lecture en tête.

Combien de spectateurs cette année au festival de jazz de Meslay Grez ?

Même casse tête pour le festival de Jazz de Meslay Grez qui se tient du 5 au 12 mai. Il faudra peut-être trouver une solution pour le quartet Laurent Maur, qui doit jouer le 9 mai, jour de grève.

"À partir du moment où ils arrivent au moins jusqu'à Paris, après s'il faut juste _organiser une voiture ou un mini bus pour aller les chercher là-bas_, il y aura toujours au moins cette solution-là. Pour qu'ils puissent assurer leurs balances dans l'après-midi et le concert le soir pour le public du festival", déclare Jean-François Landeau, le directeur du festival.

"Des gens qui traversent la France pour venir juste voir un concert sur le festival" - Jean-François Landeau.

Mais devant combien de spectateurs en cas de grève ? "Des fois il y a des gens qui traversent la France pour venir juste voir un concert sur le festival, alors c'est vrai que ça risque de nous porter préjudice. En espérant que ça ne les freine pas de descendre à Meslay-du-Maine et que ça ne nous pénalise pas par rapport à la billetterie", ajoute-t-il.

Le festival de Meslay Grez attire chaque année près de 6000 amateurs de jazz, près de 3500 pour le festival du premier roman de Laval.