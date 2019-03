La grève chez Poujoulat, le leader européen des cheminées, dans les Deux-sèvres

Granzay-Gript, France

La grève chez Poujoulat, fabricant de cheminées implanté à Granzay-Gript et Saint-Symphorien dans les Deux-Sèvres. Le conflit porte sur les augmentations de salaire et les conditions de travail.

Les salariés réclament +2,9% de hausse de salaires

Les 700 salariés du site (CDD et intérimaires compris) réclament une hausse de 2,9% de leurs salaires, mais aussi l'attribution d'un jour enfant malade et une prime d'assiduité pour les personnels administratifs. Ces revendications ont été portées lors de la négociation annuelle obligatoire. Face aux propositions de la direction, jugées insuffisantes ce mercredi, les salariés sont sortis spontanément des ateliers et ont cessé le travail.

Ils s'appuient sur les bons résultats de l'entreprise

La direction de Poujoulat précise qu'il n'y a eu aucun préavis de grève de déposé et que les négociations sont en cours. Les syndicats, eux, attendent un geste d'en haut. "Cela fait des années que nous n'avons pas eu d'augmentation de salaire. On nous parle de crise, de crise, mais l'entreprise se porte bien." explique Monaïm Elmoussaoui, délégué FO chez Poujouat.

"On nous parle d'investissements, mais il serait temps d'investir sur les salariés ", explique le délégué Force ouvrière

Ce jeudi à l'issue d'une nouvelle réunion, les grévistes et l'intersyndicale ont décidé de reconduire la grève.