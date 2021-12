La grève continue à l'entrepôt Auchan de Carvin

Depuis le 17 décembre 2021, une quarantaine de salariés d'Auchan se relaie jour et nuit devant l'entrepôt de Carvin. Elle proteste contre une revalorisation trop insuffisante des salaires. Auchan veut les augmenter de 2,2%, ce qui est insuffisant pour eux car l'inflation à 2,8% cette année.

Malgré le froid hivernal, les salariés d'Auchan du Nord campent devant l'entrepôt de Carvin depuis le 17 décembre 2021. Ils sont une quarantaine, jour et nuit, à se relayer devant les grilles du bâtiment. Ces employés, qu'ils travaillent à l'entrepôt ou en magasin, sont là pour dénoncer une hausse trop faible de leurs salaires en 2022.

Des salaires parfois en-dessous du SMIC

"Je travaille à Auchan depuis 17 ans et je gagne 1200€ net par mois. J'ai un collègue, ça fait 36 ans qu'il est dans les rayons et il touche 1300€ seulement, c'est pas normal" dénonce Mehdi. "Même avec la revalorisation qu'on demande, je toucherai seulement 35 à 40€ net de plus par mois..."

Les négociations annuelles avec la direction ont eu lieu ce mois-ci, à la place du mois de mars comme les autres années pour prendre en compte la crise sanitaire. La direction propose une hausse de 2,2% des salaires en moyenne. Mais aussi de faire passer la prime de collaborateur de 100 à 200€ et de permettre aux employés d'avoir 15% de réductions sur les produits Auchan à la place de 10% actuellement.

Des palettes ont été posées devant l'entrée, mais c'est la direction qui a fermé les grilles de l'entrepôt d'après les syndicats © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Des propositions insuffisantes pour les salariés de toute la France. Les syndicats FO, CGT et CFDT se sont alliés pour réclamer 5% de hausse des salaires, en plus des autres offres de la direction. Pour eux, 2,2% reste insuffisant quand l'inflation est à 2,8% en France en 2021 et quand certains salariés ne sont pas au SMIC.

"Un salarié qui démarre à Auchan, il est à 10,28€ de l'heure alors que le SMIC est à 10,48€. On a demandé à revaloriser les salaires à partir du SMIC et donc de monter tout le monde 10,48€. Mais on nous a pas écouté" déplore Nouredine El Azzaoui de la CFDT.

C'est donc pour cela qu'ils filtrent le passage des marchandises à l'entrée de l'entrepôt de Carvin, qui approvisionne tous les Auchan de la métropole lilloise en produits frais.

La période des fêtes n'est pas épargnée

Les grévistes ont installé un sapin afin de conserver l'esprit des fêtes de Noël © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Certains magasins sont déjà vides aux rayons frais dans la Métropole Européenne Lilloise. La situation ne devrait pas s'arranger pour les fêtes de fin d'année car les syndicats vont renforcer le mouvement grève le 23 décembre.

"On est pas heureux de faire cette grève à cette période de l'année. Il fait froid et on a envie d'être avec nos familles, mais c'est le seul moyen de se faire entendre. C'est exceptionnel pour les employés d'Auchan de faire une grève de telle ampleur" se désole Nouredine El Azzaoui.

La direction d'Auchan assure que la situation va revenir à la normale car elle va faire livrer les magasins directement sans passer par les entrepôts de stockage si le mouvement continu. Elle n'envisage pas de rouvrir les discussions avec les employés pour le moment.