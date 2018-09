Niort, France

Ils ne lèvent pas le camp. Le mouvement de grève engagé depuis cinq semaines au service psychiatrie se poursuit à l’hôpital de Niort, à l'appel de FO et de la CGT. Depuis une dizaine de jours, les personnels mobilisés ont même installé quelques tentes devant l'entrée principale et se relaient jour et nuit. D'autres services ont rejoint le mouvement en début de semaine : la médecine gériatrique, les soins de suite, les soins palliatifs....

"On est en grande souffrance, on manque cruellement de personnels et les patients on s'en fiche", confie Natacha, infirmière depuis 10 ans en psychiatrie.

"Augmenter les traitements des patients, les laisser devant la télé, ne pas passer de temps avec eux, ce n'est pas ça notre travail. C'est au minimum d'être présents auprès d'eux et les écouter", Natacha, infirmière en psychiatrie

Des personnels à bout. "On n'a plus de vie, on s'auto-remplace et j'ai des collègues qui partent. Des infirmiers diplômés de deux ans qui disent moi j'arrête. C'est grave", raconte Jacotte, elle aussi dans le secteur psychiatrie.

Une nouvelle rencontre avec la direction a eu lieu ce jeudi. "Des portes sont ouvertes mais ça ne suffit pas", estiment les syndicats mobilisés.